颱風加劇海岸流失…南市府提10.9億計畫拯救七股沙洲

台南海岸線全長約六十九點三公里，七股潟湖外海沙洲去年遭丹娜絲、楊柳颱風重創，破口擴大。南市府昨天向議會專案報告，說明海岸流失因應對策，議員要求全面檢討防洪、防潮系統缺口，提前補強沿海防線；水利局表示，已規畫短、中長期復育方案，爭取中央經費推動沙洲修復及離岸防護工程。

台南海岸線北起八掌溪口、南至二仁溪口，涵蓋北門、將軍、七股、安南、安平及南區，海岸長期面臨侵蝕，其中七股潟湖外海沙洲去年接連遭颱風侵襲，海水一度灌入西寮地區。因七股地勢低窪，排水同時受海潮、外海風浪及內水排放影響，一旦海水倒灌、外水頂托，再遇短延時強降雨，排水系統承受極大壓力。

多名議員指出，面對極端天候，市府應重新盤點整體水系、海岸防護及排水能力，海岸流失非新問題，七股沿海退縮明顯，若未及早處理，未來需防護的海岸範圍擴大，不僅工程規模增加，經費也將大幅攀升。

議員陳昆和要求水利局安排勘查七股潟湖至國聖燈塔舊址一帶，透過現場抽砂、測量及調查掌握海岸變遷情形，而非僅依書面資料研判。早在二○○五年就有學者提出台南海岸侵蝕分析，如今部分沙灘縮減，甚至重要地標也曾面臨海岸流失威脅。

水利局長邱忠川表示，市府將配合中央計畫，全面檢討沿海防洪、防潮設施，尤其七股地區，將從降雨、潮位、風浪及區域排水等面向進行整體分析，確認防護系統是否充足。

水利局指出，短期已爭取一億四八二○萬元辦理沙洲修復工程，將採減浪柵、堆砂籬、沙袋及抽砂養灘等柔性工法，利用淤積土方恢復沙洲地形；中長期規畫設置離岸潛堤及離岸堤，總經費約十億九千萬元，已提報行政院納入台南市一級海岸防護計畫通盤檢討，盼逐步提升七股沿海防災能力。