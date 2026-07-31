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台南70公里海岸流失嚴重 七股潟湖提10.9億復育、黃金海岸養灘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南七股潟湖沙洲侵蝕熱點辦理短期復育計畫減浪柵。圖／台南市水利局提供
台南七股潟湖沙洲侵蝕熱點辦理短期復育計畫減浪柵。圖／台南市水利局提供

台南市政府今天以「台南市海岸嚴重流失因應對策及解決辦法」向議會專案報告，台南近70公里海岸線持續侵蝕，議員要求市府提出具體因應方案。

台南市水利局長邱忠川表示，中央、地方將共同守護台南海岸，目前經濟部水利署第六河川分署正密集推動各處海岸復育工程，黃金海岸也已完成15萬立方公尺人工養灘。

邱忠川指出，台南海岸面臨侵蝕、海水倒灌、暴潮溢淹及地層下陷等四大法定災害，行政院2020年5月25日核定「台南市一級海岸防護計畫」，已明確劃分中央、地方防護權責，透過跨部會合作推動海岸防護與復育。

針對各處侵蝕較嚴重海岸，邱忠川說，水利署第六河川分署目前持續推動工程復育，其中北門海埔地已投入2萬5000立方公尺養灘，並持續推動平地造林；七股鹽田則完成1025公尺海堤整建，持續發揮防護功能。

七股潟湖沙洲因海岸侵蝕嚴重，市府已提出短、中、長期復育方案。短期計畫獲中央補助1億4820萬元，將採沙腸袋、抽沙養灘等方式，降低沙洲持續流失風險。

中長期爭取約10億9000萬元，興建離岸潛堤、離岸堤等防護設施，目前已提報行政院，納入「台南市一級海岸防護計畫」通盤檢討。

南區黃金海岸也是台南海岸防護重點，中央投入3億2000萬元推動「離岸堤與人工養灘工程」，目前已完成15萬立方公尺養灘。工程採人工轉運方式，將北側淤積區乾淨沙土以卡車運至南側侵蝕區，透過沙源調配改善海岸線，並持續進行監測與維護。

邱忠川表示，市府目前的策略就是「中央地方合作，守護台南海岸」，台南近70公里海岸線防護是一場長期抗戰，不能只靠單一工程解決。

邱忠川說，市府將持續與經濟部水利署、內政部國家公園署台江國家公園管理處，以及農業部林業及自然保育署等中央機關合作，依「台南市一級海岸防護計畫」權責分工，加速推動海岸復育、防護及監測工作，降低海岸侵蝕與災害風險，守護台南海岸永續發展。

台南七股潟湖沙洲侵蝕熱點辦理短期復育計畫沙腸袋、抽沙養灘。圖／台南市水利局提供
台南七股潟湖沙洲侵蝕熱點辦理短期復育計畫沙腸袋、抽沙養灘。圖／台南市水利局提供

台南 復育 潟湖

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