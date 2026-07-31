幫助守護偏鄉健康 威致鋼鐵董座郭素惠捐台南麻豆新樓醫院巡迴醫療車

台南威致鋼鐵工業公司董事長郭素惠今天捐贈麻豆新樓醫院一部巡迴醫療服務車，將投入台南偏鄉巡迴醫療及社區健康服務。院方表示，這有助醫療資源深入社區，把健康、關懷與希望送到有需要的民眾身邊。

院方舉辦捐贈儀式，郭素惠致詞表示，她深信的人生體悟是「巧合，是上帝的匿名信。」這次捐贈源自想回饋地方、服務社會的念頭。因與新樓董事長宋信喜舊識，談及麻豆新樓醫院長年投入偏鄉醫療服務、巡迴醫療車的迫切需求，她毫不猶豫決定促成。

麻豆新樓院長劉啓擧致詞表示，威致鋼鐵多年來歷經市場挑戰，如同鋼鐵經過千錘百鍊，鍛鍊出堅毅與卓越，更將企業經營的成果回饋社會，展現企業家關懷生命、回應社會責任的典範。

劉啓擧表示，麻豆新樓始終相信，醫療不只是等待病人走進醫院，更要主動走入社區、走到需要的人身邊。台南幅員遼闊，許多偏鄉長者及行動不便居民就醫不便，因此醫院多年來持續推動社區健康促進與巡迴醫療，希望縮短城鄉醫療落差，讓醫療更有溫度、更貼近人心。

他說，麻豆新樓長期深耕地方，與社區建立緊密的夥伴關係，形成醫療與地方共生共榮網絡，並因此榮獲國家品質獎肯定，近期將北上接受表揚。這份榮耀，不只是對醫院團隊的肯定，更是地方共同努力的成果。

劉啓擧感謝郭素惠董事長的慷慨捐贈。他說，巡迴醫療服務車不僅是一部車，更是一份對偏鄉居民健康的承諾，讓醫療團隊多了服務偏鄉的腳，也多了守護生命的力量。醫療團隊將乘載著這份愛心，深入更多偏遠社區，把健康、希望與關懷送到每一個角落。