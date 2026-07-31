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台灣樂高今起到8月16日在新光三越台南新天地辦親子免費體驗與快閃店

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣樂高今起到8月16日在新光三越台南新天地辦親子免費體驗與快閃店。圖／主辦單位提供
台灣樂高今起到8月16日在新光三越台南新天地辦親子免費體驗與快閃店。圖／主辦單位提供

台灣樂高今天起到8月16日在新光三越台南新天地5樓B區活動廣場，舉辦「樂高夏日遊樂場」免費體驗活動，有各種適合親子家庭參與的創意拼砌、互動挑戰等三大關卡；還展出6萬多顆粒堆砌的「樂高未來城」。

主辦單位表示，希望親子在玩樂中激發創意與想像力。三大關卡帶領大小朋友透過音樂、運動與拼砌一同開啟玩樂模式。樂高未來城則是「樂高專業認證大師」黃彥智、樂高達人LEGO7與James歷時2個月共同打造的大型作品。

台灣樂高指出，「30年後的未來城」三位創作者從不同的視角詮釋未來生活樣貌，將太空探索、自然生態、在地特色與童趣元素融入城市，透過一顆顆樂高顆粒堆疊出一座結合科技、人文與想像力的夢幻城市。主題充滿想像力的未來場景與豐富細節，展現樂高無限的創造力與驚喜。

而人氣樂高人偶「小樂」也將在8月1日及8月8日現身，陪伴大家留下夏日限定的玩樂回憶。活動期間推出多項限定滿額贈活動，大家能把現場的創意與快樂延伸回家，從拼砌、挑戰到親子互動體驗一次滿足。

活動期間在「樂高夏日遊樂場」完成闖關即可獲「樂高涼扇」，快閃店內任意消費滿500元可獲「30735 改裝車」限定贈品。台南新天地全館單日累積消費滿3千元可獲限量「樂高積木造型零錢包」。活動時間：平日下午1點到晚上8點，周末中午12點到晚上8點半。

台灣樂高今起到8月16日在新光三越台南新天地辦親子免費體驗與快閃店。圖／主辦單位提供
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