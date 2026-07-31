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嘉義新港暑期「戰鬥陀螺爭霸賽」8月開戰 冠軍送黃金神杖、紫爆刃

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員林岱杰與立委蔡易餘8月15日將在新港國小舉辦戰鬥陀螺爭霸賽，孩童組冠軍可獲得紫爆刃，混齡組冠軍為黃金神杖。圖／林岱杰提供
嘉義縣議員林岱杰與立委蔡易餘8月15日將在新港國小舉辦戰鬥陀螺爭霸賽，孩童組冠軍可獲得紫爆刃，混齡組冠軍為黃金神杖。圖／林岱杰提供

嘉義縣議員林岱杰與立委蔡易餘共同規畫暑假親子活動，8月15日在新港國小舉辦「岱你玩陀螺 易起拼冠軍－戰鬥陀螺爭霸賽」，分為12歲以下孩童組及不限年齡混齡組，孩童組冠軍可獲得紫爆刃，混齡組冠軍為黃金神杖，8月2日中午12時開放網路報名，邀請親子家庭參加。

戰鬥陀螺爭霸賽由88玩具夢工廠主辦，立委蔡易餘服務處、議員林岱杰服務團隊、嘉義縣創杰教育行善協會及新港鄉農會協辦，賽事分為12歲以下孩童組及不限年齡混齡組，預計吸引嘉義及雲嘉南地區戰鬥陀螺玩家參與，現場也規畫獎項及抽獎活動。

主辦單位表示，孩童組開放32人，報名費100元；混齡組128人，報名費200元，現場報到繳費。混齡組第一名獎品為黃金神杖，第二至六名可依名次挑選獎品，包括紅空力、紫爆刃、紅天馬、UX-20及陀螺槍箱。孩童組第一名可獲得紫爆刃、第二名UX-20、第三名紅天馬。

林岱杰說，地方服務不僅著重公共建設，也重視親子交流與兒少成長環境，希望透過各類型親子活動，增加孩子參與正向休閒活動的機會，讓家庭有更多共同互動的時間，未來也將持續與地方團體合作，舉辦更多寓教於樂的活動，讓新港成為適合親子成長與交流的友善環境。

立委蔡易餘服務處表示，透過親子賽事促進家庭互動，可讓孩子在競技中學習尊重、合作與公平競爭。活動透過線上表單 https://docs.google.com/forms/d/1m6NQBVc7hddCX91ax-RcBtgoRsku8WYNyozRS3gc7fE/closedform?hl=zh-tw#settings報名，8月2日中午12時開放登記，依報名順序錄取，名額有限，額滿即截止。

嘉義 戰鬥陀螺

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