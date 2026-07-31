北台南家扶與郵局持續21年成大愛 8月3、4日助學義賣開跑

許多弱勢家庭生活壓力日趨嚴峻，孩子求學路因而面臨中斷，北台南家扶與台南郵局今天宣布8月3、4日在台南新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁七處郵局同步舉辦「集小愛成大愛」助學義賣活動。台南郵局副局長張素貞呼籲民眾踴躍參與，為莘莘學子安心上學路貢獻心力。

北台南家扶表示，2005年與新營郵局附屬支局開始合作，縣市合併後台南郵局延續提供義賣品和在所屬七支局門口供家扶辦理愛心義賣。每年2月與8月提供場地與義賣品辦「集小愛成大愛」助學義賣，21年來共辦574場、累計募集助學金近1500萬元，至少幫助超過1500名貧困弱勢孩子順利升學。

也有超過3千人次家扶學子參與義賣，除培養惜福與感恩心，也在與民眾互動過程提升自信與自我肯定，踏出積極樂觀、正向脫貧的第一步。

北台南家扶今天頒「扶幼永續獎」感謝台南郵局多年支持與相挺，讓社會大眾愛心助學行動力得以永續傳承。

張素貞表示，多年來與家扶公益合作，今年郵局贊助台塑環保洗潔精、法蘭絲亮白洗面乳、台塑抗菌洗衣精、心花漾杯盤組等義賣品，遇北台南家扶的大型物資捐贈不如以往熱絡，但透過「集小愛成大愛」力量，呼籲大家到郵局現場消費支持義賣，為弱勢家庭一起貢獻心力。

北台南家扶主任李桂平指出，教育是脫貧的關鍵，也是貧困孩子實踐夢想唯一道路，獎助學金是支持孩子升學最重要的靠山，北台南家扶自1990年推動「助學希望工程」，集結社會力量幫助弱勢孩子安心向學，家扶8月23日辦獎助學金頒發，這學期預計需籌措581萬元助學金，協助280高中職大專生及450中小學生繼續升學，現距目標仍有近300萬元缺口，歡迎民眾8月3、4日至台南郵局轄下新營、白河、佳佳里、學甲、善化(中山路)、永康、歸仁七大郵局支持「助學希望工程」。洽詢電話06-6324560。

北台南家扶台南郵局持續21年「集小愛成大愛」助學義賣8月3、4日登場。圖／北台南家扶提供

北台南家扶台南郵局持續21年「集小愛成大愛」助學義賣8月3、4日登場。圖／北台南家扶提供

北台南家扶台南郵局持續21年「集小愛成大愛」助學義賣8月3、4日登場。圖／北台南家扶提供

北台南家扶台南郵局持續21年「集小愛成大愛」助學義賣8月3、4日登場。圖／北台南家扶提供

北台南家扶台南郵局持續21年「集小愛成大愛」助學義賣8月3、4日登場。圖／北台南家扶提供