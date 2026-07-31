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方便台南湯山營區陸軍砲指部官兵 台南市新設YouBike站今啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市新設關廟湯山營區陸軍砲指部 旁YouBike站今啟用圖／市政府交通局提供
台南市新設關廟湯山營區陸軍砲指部 旁YouBike站今啟用圖／市政府交通局提供

陸軍砲兵訓練指揮部遷建至關廟湯山營區，有官兵反映出入、搭乘大眾交通工具不便。台南市政府交通局今天宣布啟用「陸軍砲指部」YouBike租賃站點，可串聯新增公車路網，為關廟地區發展注入新動能。

交通局長王銘德表示，砲校遷建為地方長年期待重要建設，YouBike「陸軍砲指部」站點可完善周邊交通，與公車路網串聯。

他說，交通局仍持續會勘台南YouBike 2.0設站地點，總站數已達742站、8千輛車投入服務，後續依黃偉哲市長要求加速擴增加站點，預計年底前達到825站營運規模，擴大服務量能，滿足市民期待。

交通局說，為補足關廟南北向的公共運輸缺口，台南第44條小黃公車紅15「關廟轉運站－湯山營區」線已於6月上路營運，可串聯新落成的陸軍砲兵訓練指揮部，服務官兵與洽公民眾，並深入多個以往公車較難抵達的鄰里聚落如五甲國小、五甲公園、文中二公園、山西宮及新埔里蓮花池與新建社區。

民眾可搭乘紅15於關廟轉運站下車、轉乘紅10至永康奇美醫院、轉乘紅幹線前往市區或轉乘紅14前往高鐵台南站。公車相關交通動態與詳細班次，可隨時參閱「運轉台南好交通」臉書粉專、大台南公車官網，或打語音查詢電話（06）2998484，掌握最新資訊；YouBike 2.0站點資訊可至「微笑單車」官網或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，使用有問題，也可上YouBike官網查詢或打24小時客服06-3009966詢問。

台南市新設關廟湯山營區陸軍砲指部 旁YouBike站今啟用圖／市政府交通局提供
台南市新設關廟湯山營區陸軍砲指部 旁YouBike站今啟用圖／市政府交通局提供

台南 陸軍 黃偉哲

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