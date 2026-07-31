嘉市身障運代表隊勇奪23金創新高 市府豪發432萬元獎勵金

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。市府昨晚舉辦慶功宴，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，頒發總計432萬元獎勵金，表揚選手及教練團的傑出表現。

嘉市代表隊除勇奪23金、12銀、14銅外，另獲3個第四名、4個第五名及1個第六名，整體成績大幅躍進，展現長期培訓成果，也為嘉義市再添體壇榮耀。林瑞彥致詞時表示，看到選手們努力不懈、為嘉義市爭光，讓他十分感動。他笑說，自己過去在市府負責財政工作多年，「從來沒有一次花錢花得如此高興。」此次市府發出432萬元獎勵金，是對選手們努力與教練辛勞最實際的肯定，也是分享破紀錄佳績的喜悅。

為提供更完善培訓與參賽環境，市府今年優化培訓制度，提高各項補助標準，包括住宿補助調高至每人每日1200元，交通費依高鐵票價核實補助，改善選手參賽品質，避免因住宿環境或舟車勞頓影響比賽表現，讓選手能以最佳狀態迎戰各項賽事。

林瑞彥說，本屆奪金項目，特奧運動占相當高比例，顯示嘉市近年積極推動特殊奧林匹克運動逐漸開花結果。他鼓勵身心障礙朋友勇敢挑戰自我，透過運動展現潛能，不僅有機會站上全國舞台，更能朝國際賽事邁進，實現夢想。

教育處長郭添財表示，今年全國身心障礙國民運動會由新北市政府承辦，嘉市代表隊表現亮眼，市府除提高競賽獎勵金外，也同步調整住宿及交通補助，提供選手及教練更多支持，減輕參賽負擔，讓大家能專心備戰。郭添財強調，每位代表嘉市出賽的選手都是城市的驕傲，期盼大家持續精進、突破自我，在未來各項賽事再創佳績，讓嘉市持續在全國身心障礙運動舞台發光發熱。

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。圖／嘉市府提供

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，市府昨晚舉辦慶功宴，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，頒發總計432萬元獎勵金。圖／嘉市府提供

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。圖／嘉市府提供

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。市府昨晚舉辦慶功宴，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，頒發總計432萬元獎勵金。圖／嘉市府提供

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。圖／嘉市府提供