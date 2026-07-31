快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

台南創新推動公辦都更 8年8案招商可望無償取得1293戶社宅

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供
台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供

台南市政府推動公辦都市更新已有8年，透過活化公有土地、引進民間投資及整合公共資源，目前已完成8案招商規畫，預計可無償取得1293戶社會住宅，其中184戶已完成興建、699戶已動工。市府表示，公辦都更除改善老舊都市環境，也同步增加社會住宅及公共服務空間，成為推動城市更新的重要引擎。

市長黃偉哲表示，公辦都市更新不只是老舊建物改建，更是城市轉型的重要策略。市府秉持「公益優先、公私協力、全民共享」理念，透過公開透明的招商機制引進民間資源，在活化公有土地的同時，完善公共設施、改善都市景觀，打造更宜居的生活環境。

台南市都發局代理局長林榮川指出，台南率先推動「容積調派統籌運用」創新機制，將不同更新基地的回饋容積集中配置，以獨棟方式興建社會住宅，不僅提高土地及容積使用效率，也能在不增加市府財政負擔的情況下擴大公共效益，落實居住正義。

都發局表示，目前8項公辦都更案件中，「宜居成功」、「宜居仁愛」已完成興建並招租入住；「宜居平實」、「宜居東興」、「宜居仁和」、「宜居後甲」、「宜居自強」及「宜居延平」等6案已完成招商，持續推動中。

此外，南區警察新村、喜樹灣裡、新營金華段及東區新都心段等4案，正進行規畫、評估及招商。其中東區新都心段已公告招商，投標截止日期為今年9月30日。該案位於東區副都心發展潛力區域，市府盼吸引優質開發團隊參與投資，帶動區域發展。

都發局指出，各公辦都更基地除導入住宅、商業等多元機能，也將依地方需求提供托育、長照及其他公益服務空間，並同步改善道路、人行空間、綠地及公共開放空間，串聯周邊生活機能與交通節點，提升整體都市景觀與居住品質。

市府表示，未來將持續盤點具發展潛力的公有土地，結合重大建設及產業發展策略，推動更多公辦都更招商案件，打造友善、透明且具投資效益的招商環境，透過公私協力讓公有土地發揮最大效益，兼顧社會住宅、公益服務、都市環境及民間投資，讓公辦都市更新成為台南永續發展的重要動能。

台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶<a href='/search/tagging/2/社宅' rel='社宅' data-rel='/2/170020' class='tag'><strong>社宅</strong></a>。圖／台南市都發局提供
台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供

台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供
台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供

台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供
台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供

公辦都更 社宅 台南

延伸閱讀

淡海科學城有新進度 國土署：都市計畫即日公開展覽30日

AI、人口紅利驅動台中經濟續強 帶動家戶所得與稅收雙升

自住客購屋大轉向 台中「近而不擾」地標路段成焦點

新竹市人事調整！竹縣前教育局長楊郡慈接任市府發言人

相關新聞

台南創新推動公辦都更 8年8案招商可望無償取得1293戶社宅

台南市政府推動公辦都市更新已有8年，透過活化公有土地、引進民間投資及整合公共資源，目前已完成8案招商規畫，預計可無償取得1293戶社會住宅，其中184戶已完成興建、699戶已動工。市府表示，公辦都更除改善老舊都市環境，也同步增加社會住宅及公共服務空間，成為推動城市更新的重要引擎。

台積電嘉義設廠帶動消費 莫內饗宴下月試營運、饗食天堂開幕期曝

嘉義餐飲市場，隨著觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠設廠帶動消費商機，兩大國內知名Buffet品牌「饗食天堂」與「莫內饗宴」將相繼進駐嘉市，掀起新一波高端自助餐市場競爭，讓饕客引頸期盼。率先登場是隸屬煙波國際觀光集團的「莫內饗宴」，下月進駐位於北門車站旁、閒置15年的原宏都北門麗星大飯店。另一家Buffet品牌「饗食天堂」，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」。目前館內全面裝修，據了解，預計11月開幕。

嘉市身障運代表隊勇奪23金創新高 市府豪發432萬元獎勵金

嘉義市代表隊在115年全國身心障礙國民運動會，締造歷年最佳成績，以23金、12銀、4銅亮眼戰績載譽歸來，不僅比上一屆增加8面金牌，更刷新嘉市參賽紀錄。市府昨晚舉辦慶功宴，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠，頒發總計432萬元獎勵金，表揚選手及教練團的傑出表現。

銀髮族重返職場就業增加 嘉義就服中心助熟齡勞工成企業即戰力

少子化高齡化加劇缺工，熟齡勞工逐漸成為勞動市場重要人力。勞動部統計顯示，45至64歲中高齡勞動力參與率攀升至67.2%，創歷史新高，反映越來越多熟齡民眾重返職場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心推動多項就業措施，成功協助64歲婦人「阿霞」從臨時工作轉為穩定就業，至今已在企業服務邁入第3年，成為熟齡就業的成功案例。

熊本強震熱議題…嘉市避難資料遭質疑未更新 消防局：持續精進

日本熊本7.1強震，造成重大死傷，讓同樣位處地震帶台灣民眾關注防災整備。台灣前進陣線與小歐盟檢視嘉市防災資料，質疑東、西區災害防救執行計畫地震模擬情境前後不一致，部分避難路線與避難收容資訊有落差。嘉市消防局回應，建置地震避難路線，持續精進防災資訊及演練機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。