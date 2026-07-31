台南創新推動公辦都更 8年8案招商可望無償取得1293戶社宅

台南市政府推動公辦都市更新已有8年，透過活化公有土地、引進民間投資及整合公共資源，目前已完成8案招商規畫，預計可無償取得1293戶社會住宅，其中184戶已完成興建、699戶已動工。市府表示，公辦都更除改善老舊都市環境，也同步增加社會住宅及公共服務空間，成為推動城市更新的重要引擎。

市長黃偉哲表示，公辦都市更新不只是老舊建物改建，更是城市轉型的重要策略。市府秉持「公益優先、公私協力、全民共享」理念，透過公開透明的招商機制引進民間資源，在活化公有土地的同時，完善公共設施、改善都市景觀，打造更宜居的生活環境。

台南市都發局代理局長林榮川指出，台南率先推動「容積調派統籌運用」創新機制，將不同更新基地的回饋容積集中配置，以獨棟方式興建社會住宅，不僅提高土地及容積使用效率，也能在不增加市府財政負擔的情況下擴大公共效益，落實居住正義。

都發局表示，目前8項公辦都更案件中，「宜居成功」、「宜居仁愛」已完成興建並招租入住；「宜居平實」、「宜居東興」、「宜居仁和」、「宜居後甲」、「宜居自強」及「宜居延平」等6案已完成招商，持續推動中。

此外，南區警察新村、喜樹灣裡、新營金華段及東區新都心段等4案，正進行規畫、評估及招商。其中東區新都心段已公告招商，投標截止日期為今年9月30日。該案位於東區副都心發展潛力區域，市府盼吸引優質開發團隊參與投資，帶動區域發展。

都發局指出，各公辦都更基地除導入住宅、商業等多元機能，也將依地方需求提供托育、長照及其他公益服務空間，並同步改善道路、人行空間、綠地及公共開放空間，串聯周邊生活機能與交通節點，提升整體都市景觀與居住品質。

市府表示，未來將持續盤點具發展潛力的公有土地，結合重大建設及產業發展策略，推動更多公辦都更招商案件，打造友善、透明且具投資效益的招商環境，透過公私協力讓公有土地發揮最大效益，兼顧社會住宅、公益服務、都市環境及民間投資，讓公辦都市更新成為台南永續發展的重要動能。

台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供

台南創新公辦都更8年8案，可望取得1293戶社宅。圖／台南市都發局提供