銀髮族重返職場就業增加 嘉義就服中心助熟齡勞工成企業即戰力

少子化高齡化加劇缺工，熟齡勞工逐漸成為勞動市場重要人力。勞動部統計顯示，45至64歲中高齡勞動力參與率攀升至67.2%，創歷史新高，反映越來越多熟齡民眾重返職場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心推動多項就業措施，成功協助64歲婦人「阿霞」從臨時工作轉為穩定就業，至今已在企業服務邁入第3年，成為熟齡就業的成功案例。

「阿霞」因家庭因素離開職場多年，再投入就業市場時，一度擔心體力與能力無法適應工作環境，在朋友介紹下前往嘉義就業中心尋求協助。就服員先安排她透過「臨時工作津貼」，在校園從事園藝及清潔工作，逐步恢復工作節奏，透過多次職涯諮詢，協助盤點個人優勢、評估適合職缺，重建就業信心。在嘉義就業中心媒合下，「阿霞」結合「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，順利進入陸功工業公司擔任包裝作業員，工作穩定滿3年，找回生活重心，重新建立自我價值。

陸功工業副理葉權漢表示，中高齡員工初到職需較多時間熟悉工作流程，公司安排資深同仁帶領，依「阿霞」體力調整工作動線與環境。經一段時間適應後，「阿霞」展現高度細心耐性，無論零件包裝或檢驗工作都相當精準，錯誤率極低，與同事互動融洽，工作態度認真負責，也讓公司體認到，只要提供友善且彈性的工作環境，中高齡員工同樣能成為企業穩定且可靠的人力。

嘉義就業中心主任李奇玟表示，中高齡求職者重返職場，常面臨技能更新、體力及信心等挑戰，除第一線就服員協助媒合外，政府也提供多元就業資源作為勞資雙方後盾。除「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」外，勞動部另提供「婦女再就業獎勵」及「五五就業獎勵」，符合資格者穩定就業滿180天，最高可領6萬元獎勵金。

此外，企業若提供工時調整、在職訓練等友善措施，也可申請「職場支持輔導」補助，協助打造更友善的熟齡就業環境。嘉義就業中心呼籲企業善用政府資源，給予熟齡人才更多機會，也鼓勵有求職需求的中高齡及高齡民眾主動尋求協助，透過專業就業服務重返職場，為企業補足人力，也為自己開創人生第二職涯。