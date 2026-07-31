快訊

記憶體滿血復活！八檔亮燈漲停 四雄市值暴增2,132億元

住不起與買了不住 東京房市的兩個世界是台北市未來？

MLB／大谷翔平今膝蓋痠痛未先發仍有機會代打 道奇教頭：很高興有說

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本強震熱議題…嘉市避難資料遭質疑未更新 消防局：持續精進

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市防震演練。圖／消防局提供
嘉市防震演練。圖／消防局提供

日本熊本7.1強震，造成重大死傷，讓同樣位處地震帶台灣民眾關注防災整備。台灣前進陣線與小歐盟檢視嘉市防災資料，質疑東、西區災害防救執行計畫地震模擬情境前後不一致，部分避難路線與避難收容資訊有落差。嘉市消防局回應，建置地震避難路線，持續精進防災資訊及演練機制。

2團體指出，嘉市去年東、西區災害防救執行計畫說明採用TELES模擬梅山斷層規模7.1、震源深度6公里的地震情境，圖表卻標示TELES2024木屐寮斷層模擬，震矩規模7.03、芮氏規模6.93、震源深度10公里，文件未說明臨時避難人數及建物損害數據究竟採哪套情境。

小歐聯召集人林詩涵表示，地震情境不同，影響各里避難人口、收容空間、物資、人力及備援電力估算，市府應公開數據計算依據修正內容。她母親日前赴日本太宰府旅遊時遇地震警報，自己曾經歷921大地震，認為除警報系統，更重要是災前就讓民眾熟悉避難安置資訊。

團隊比對資料發現，111年度東區地震避難路線共5條以嘉義家職為避難目的地，涵蓋短竹里、民族里、興南里及豐年里，但今年6月公布避難收容處所清冊，嘉義家職活動中心雖列為C類收容處所，卻僅勾選適用於水災、坡地災害及毒化災，未勾選地震適災性，引發質疑。

此外，嘉市防災資訊網目前公布84里震災簡易疏散避難地圖，但地震避難路線仍標示111年度版本。道路及收容設施可能因都市發展改變，建議市府標示最新版次、最近實地查核日期及更新機制，同時建立停電、斷網時取得替代避難動線的資訊管道。

嘉市消防局表示，木屐寮斷層近年活動潛勢與地震發生機率相對偏高，距嘉市近，因此市府計畫背景分析納入TELES 2024木屐寮斷層模擬圖表作近震風險參考；至於臨時避難人數及建物損害資料，一律採用衝擊最大的梅山斷層規模7.1情境推估。地震避難路線與避難收容處所屬不同層級防災規劃，功能不相同。

避難路線主要引導民眾快速前往安全開放空間，若後續需要中長期室內安置，嘉義家職周邊規畫大同技術學院綜合教學大樓地下室、宣信國小及南興國中活動中心等多處具地震適災性收容場所，可依災情機動開設使用。

消防局表示，目前已建置「嘉義市防災資訊網」、「嘉義市防災E點通」及「愛嘉義」APP，提供民眾查詢避難地圖及收容處所資訊，持續建置地震避難路線。今年東、西區避難收容演練完成，演練成果及檢討事項納入後續防災整備精進參考，未來將依最新災損推估，滾動檢討各里安置需求、備援場所及跨區安置機制。

嘉市防震演練。圖／消防局提供
嘉市防震演練。圖／消防局提供

嘉市防震演練。圖／消防局提供
嘉市防震演練。圖／消防局提供

嘉市防震演練。圖／消防局提供
嘉市防震演練。圖／消防局提供

熊本 消防局 強震

延伸閱讀

熊本強震成立非常災害對策本部 3600自衛隊員救災

監委：台灣斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

相隔10年！2016 vs 2026熊本地震 發生時間、規模與傷亡比較

熊本規模7.1強震...高市早苗下令全力救災 籲防範海嘯及後續強震

相關新聞

台積電嘉義設廠帶動消費 莫內饗宴下月試營運、饗食天堂開幕期曝

嘉義餐飲市場，隨著觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠設廠帶動消費商機，兩大國內知名Buffet品牌「饗食天堂」與「莫內饗宴」將相繼進駐嘉市，掀起新一波高端自助餐市場競爭，讓饕客引頸期盼。率先登場是隸屬煙波國際觀光集團的「莫內饗宴」，下月進駐位於北門車站旁、閒置15年的原宏都北門麗星大飯店。另一家Buffet品牌「饗食天堂」，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」。目前館內全面裝修，據了解，預計11月開幕。

銀髮族重返職場就業增加 嘉義就服中心助熟齡勞工成企業即戰力

少子化高齡化加劇缺工，熟齡勞工逐漸成為勞動市場重要人力。勞動部統計顯示，45至64歲中高齡勞動力參與率攀升至67.2%，創歷史新高，反映越來越多熟齡民眾重返職場。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心推動多項就業措施，成功協助64歲婦人「阿霞」從臨時工作轉為穩定就業，至今已在企業服務邁入第3年，成為熟齡就業的成功案例。

熊本強震熱議題…嘉市避難資料遭質疑未更新 消防局：持續精進

日本熊本7.1強震，造成重大死傷，讓同樣位處地震帶台灣民眾關注防災整備。台灣前進陣線與小歐盟檢視嘉市防災資料，質疑東、西區災害防救執行計畫地震模擬情境前後不一致，部分避難路線與避難收容資訊有落差。嘉市消防局回應，建置地震避難路線，持續精進防災資訊及演練機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。