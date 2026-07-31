熊本強震熱議題…嘉市避難資料遭質疑未更新 消防局：持續精進

日本熊本7.1強震，造成重大死傷，讓同樣位處地震帶台灣民眾關注防災整備。台灣前進陣線與小歐盟檢視嘉市防災資料，質疑東、西區災害防救執行計畫地震模擬情境前後不一致，部分避難路線與避難收容資訊有落差。嘉市消防局回應，建置地震避難路線，持續精進防災資訊及演練機制。

2團體指出，嘉市去年東、西區災害防救執行計畫說明採用TELES模擬梅山斷層規模7.1、震源深度6公里的地震情境，圖表卻標示TELES2024木屐寮斷層模擬，震矩規模7.03、芮氏規模6.93、震源深度10公里，文件未說明臨時避難人數及建物損害數據究竟採哪套情境。

小歐聯召集人林詩涵表示，地震情境不同，影響各里避難人口、收容空間、物資、人力及備援電力估算，市府應公開數據計算依據修正內容。她母親日前赴日本太宰府旅遊時遇地震警報，自己曾經歷921大地震，認為除警報系統，更重要是災前就讓民眾熟悉避難安置資訊。

團隊比對資料發現，111年度東區地震避難路線共5條以嘉義家職為避難目的地，涵蓋短竹里、民族里、興南里及豐年里，但今年6月公布避難收容處所清冊，嘉義家職活動中心雖列為C類收容處所，卻僅勾選適用於水災、坡地災害及毒化災，未勾選地震適災性，引發質疑。

此外，嘉市防災資訊網目前公布84里震災簡易疏散避難地圖，但地震避難路線仍標示111年度版本。道路及收容設施可能因都市發展改變，建議市府標示最新版次、最近實地查核日期及更新機制，同時建立停電、斷網時取得替代避難動線的資訊管道。

嘉市消防局表示，木屐寮斷層近年活動潛勢與地震發生機率相對偏高，距嘉市近，因此市府計畫背景分析納入TELES 2024木屐寮斷層模擬圖表作近震風險參考；至於臨時避難人數及建物損害資料，一律採用衝擊最大的梅山斷層規模7.1情境推估。地震避難路線與避難收容處所屬不同層級防災規劃，功能不相同。

避難路線主要引導民眾快速前往安全開放空間，若後續需要中長期室內安置，嘉義家職周邊規畫大同技術學院綜合教學大樓地下室、宣信國小及南興國中活動中心等多處具地震適災性收容場所，可依災情機動開設使用。

消防局表示，目前已建置「嘉義市防災資訊網」、「嘉義市防災E點通」及「愛嘉義」APP，提供民眾查詢避難地圖及收容處所資訊，持續建置地震避難路線。今年東、西區避難收容演練完成，演練成果及檢討事項納入後續防災整備精進參考，未來將依最新災損推估，滾動檢討各里安置需求、備援場所及跨區安置機制。

嘉市防震演練。圖／消防局提供

嘉市防震演練。圖／消防局提供