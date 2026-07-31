台積電嘉義設廠帶動消費 莫內饗宴下月試營運、饗食天堂開幕期曝

嘉義餐飲市場，隨著觀光人潮成長，加上台積電先進封裝廠設廠帶動消費商機，兩大國內知名Buffet品牌「饗食天堂」與「莫內饗宴」將相繼進駐嘉市，掀起新一波高端自助餐市場競爭，讓饕客引頸期盼。率先登場是隸屬煙波國際觀光集團的「莫內饗宴」，下月進駐位於北門車站旁、閒置15年的原宏都北門麗星大飯店。另一家Buffet品牌「饗食天堂」，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」。目前館內全面裝修，據了解，預計11月開幕。

煙波集團取得閒置15年的原宏都北門麗星大飯店ROT營運權後，將飯店重新打造為「煙波城行阿里山北門館」，目前掛上新招牌，預計8月17日試營運，館內莫內饗宴成為品牌首度進軍南台灣重要據點。

莫內饗宴去年在新竹煙波湖濱館開幕後，以豐富海鮮、現點現做料理及度假風格用餐環境迅速打響知名度，被饕客譽為「新竹最難訂位Buffet」之一。此次進

駐嘉義，下午茶時段還將推出限定甜點「庭園」，以巴黎布列斯特泡芙搭配萊姆奶霜、糖漬檸檬、綠薄荷蒙太奶霜及綠葡萄，呈現清爽草本果香，希望吸引消費者搶先體驗。

另一家Buffet品牌「饗食天堂」，接手耐斯王子大飯店停業的「萬國百匯」。目前館內全面裝修，據了解，預計11月開幕。業者對品牌形象及空間設計細節要求嚴格，希望以最佳面貌迎接嘉義消費者。饗食天堂目前已經在人力銀行往1111人力銀行招募員工。

饗食天堂插旗嘉市核心地段，版圖擴張意圖明確。隨著嘉義觀光服務業成長，加上產業園區帶動人口與消費力提升，餐飲市場逐漸升溫，吸引大型連鎖品牌進駐卡位。饗賓集團規畫全年展店15家、擴大Buffet與新品牌布局，7月送件申請上市，力拚年底掛牌，成為近年餐飲業關注的IPO指標案。