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快刷存摺！台南0625豪雨災房屋税減免 首波退稅入帳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市0625豪雨災後稅捐減免，首波房屋稅退稅7月30日起入帳。圖／台南市財稅局提供
台南市0625豪雨災後稅捐減免，首波房屋稅退稅7月30日起入帳。圖／台南市財稅局提供

0625豪雨造成台南多處房屋積淹水及車輛受損，台南市政府啟動災後地方稅減免措施。市長黃偉哲指示市府秉持「從寬、從速、從簡」原則協助受災民眾，除放寬房屋稅減免標準外，首波房屋稅退稅款自7月30日起陸續撥入民眾指定帳戶。

台南市政府財政稅務局表示，房屋稅減免適用於淹水且有居住事實的住家房屋。依原規定，淹水50公分以上者，1樓115年期房屋稅全額免徵；經市長黃偉哲指示放寬標準後，淹水15公分以上、未滿50公分的住戶，也可享有1樓115年期房屋稅減半課徵優惠。

財稅局指出，房屋稅減免採「主動辦理、免申辦」方式，只要區公所提供核發淹水救助金或慰助金清冊，即由財稅局主動辦理專案減免，民眾無須另外提出申請。第一批由區公所通報的核定名冊，相關退稅款已自7月30日起陸續撥入民眾指定帳戶。

至於使用牌照稅，財稅局表示，由於減免須依車輛受損後實際無法使用期間核算，因此仍須由民眾提出申請。不過，市府已將使用牌照稅減免與交通局車輛泡水受損慰助金整合為同一份申請書，民眾只需填寫一次資料，即可同時申請相關補助與稅捐減免，並可透過各區公所或線上管道辦理。

財稅局表示，目前已依民眾申請資料陸續核撥使用牌照稅退稅款，後續也將持續加速審核各項災害減免案件，盡速完成退稅作業，減輕受災民眾經濟負擔。

財稅局提醒，民眾如對地方稅災害減免措施有疑問，可撥打免付費服務專線0800-000-321洽詢。

台南 豪雨 存摺

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