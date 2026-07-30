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第五屆嘉義民族音樂節登場 台韓交流碰撞傳統音樂新火花

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
第五屆嘉義民族音樂節登場，今年將邀請韓國民族音樂團隊來台交流，展現東亞傳統音樂的多元魅力。圖／嘉義縣政府提供
第五屆嘉義民族音樂節登場，今年將邀請韓國民族音樂團隊來台交流，展現東亞傳統音樂的多元魅力。圖／嘉義縣政府提供

嘉義民族音樂節邁入第五屆，將於嘉義縣表演藝術中心及故宮博物院南部院區雙主場館展開，迎來年度音樂會「時光隧道下的兩端」系列第九篇章，今年以「溯」為主題，回望音樂旅程初心，延續以樂交心的信念，並跨越海洋疆界，與韓國民族音樂展開交流與碰撞。

嘉義民族管弦樂團表示，活動展演包括「欸！這樂聚不錯」嘉義地區高中職聯合音樂會、「最炫賢拜」青銀共融音樂會，並推出「聽說・高粱」品酒音樂會，邀請烈酒達人鄢繼強參與；另攜手資深茶師林翠華團隊推出「茶與音的對話」沉浸式品茶音樂會及「柴柴去𨑨迌」親子音樂會。

此外，嘉義民族管弦樂團今年邀請韓國NEO-TRD樂團來台交流，帶來笙簧、伽耶琴、玄琴及傳統擊樂等民族音樂，並透過傳統樂器工作坊及「NEO-TRADITION 流響東亞」台韓交流音樂會，展現東亞傳統音樂在當代的創新詮釋與文化交流。

嘉義民族管弦樂團介紹，壓軸音樂會「時光隧道下的兩端IX─溯」10月24日晚間於嘉義縣表演藝術中心演藝廳登場，台北藝術大學教授張佳韻擔任客席指揮，台灣國樂團首席劉貞伶擔任竹笛協奏，演繹代表作品「鬼湖戀」，也邀新生代作曲家卓綺柔創作嘉義意象新作「火燈夜巡」。

嘉義民俗管弦樂團表示，今年除了有精彩音樂演出外，民俗音樂節也規畫時光市集、逐光小舞台、玩轉手作工作坊、諸羅音畫兒童創意繪畫展及國樂營隊等周邊活動，適合親子家庭出遊體驗，希望讓音樂走入城市日常。

第五屆<a href='/search/tagging/2/嘉義民族音樂節' rel='嘉義民族音樂節' data-rel='/2/228026' class='tag'><strong>嘉義民族音樂節</strong></a>登場，10月24日晚間將在嘉義縣表演藝術中心演藝廳舉辦壓軸音樂會。圖／嘉義縣政府提供
第五屆嘉義民族音樂節登場，10月24日晚間將在嘉義縣表演藝術中心演藝廳舉辦壓軸音樂會。圖／嘉義縣政府提供

第五屆嘉義民族音樂節登場，將於嘉義縣表演藝術中心及故宮博物院南部院區雙場域展開。圖／嘉義縣政府提供
第五屆嘉義民族音樂節登場，將於嘉義縣表演藝術中心及故宮博物院南部院區雙場域展開。圖／嘉義縣政府提供

第五屆嘉義民族音樂節登場，將於嘉義縣表演藝術中心及故宮博物院南部院區雙場域展開。圖／嘉義縣政府提供
第五屆嘉義民族音樂節登場，將於嘉義縣表演藝術中心及故宮博物院南部院區雙場域展開。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 嘉義民族音樂節 音樂

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