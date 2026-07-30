自學用泥土、稻殼蓋土角厝！耕讀園創辦人隱居13年 圓「晴耕雨讀」夢

走進雲林斗南鄉下的一處竹林，因為下著雨，泥土地還十分泥濘。沿著竹林而入，一處造型特殊的泥土屋映入眼簾，牆上掛著「老園丁窯烤麵包」招牌。許多人可能不知道，這處林間農家竟是台中市耕讀園餐廳創辦人張文瑲、楊玲琴隱居13年的居所，他們從移除竹林到從網路學做「土角厝」才有今天的棲身之所。

一路往前走，看到一處開放式的聚會所，一旁還有磚造的池塘和廁所在興建中。楊玲琴說，丈夫張文瑲當年來此時，此地是一大片竹林，他就在此紮營，每天親自動手開墾，先是把竹林移除，再自己動手造屋。因為僅剩的2百多萬元勞保退休金已用於買地，已無力再花錢蓋屋，張文瑲就從網路學習自建土角厝的方法，用泥土加入稻殼拌了之後建屋，就這樣建造了房屋。

她說，後來賣麵包之後，逐步一點一滴的再逐步興建其他的設施，因為張文瑲已67歲，也有年紀了，才請人幫忙一起搭建磚造小魚池和廁所。女兒要結婚時，也是在那處開放式的聚會所舉辦，平常做為學佛的聚會所和接待友人之處。

談起過往，楊玲琴和張文瑲沒有一絲怨尤，臉上顯現的是從容和歡喜。楊玲琴說，2004年因黑道份子在耕讀園的一家分店談判，造成3死2重傷的槍擊命案，媒體大幅報導，大家不知道槍擊案和他們毫無關係，但生意卻因此大受影響，兩年後並因此歇業。後來他們陸續轉手給有興趣接手的人，目前僅剩的幾家已與他們沒有關係。

對於意外成了案外的被害人，受了無妄之災。楊玲琴淡淡的笑說：「大概是我們的福報不夠」，這也是佛學中所說的因緣。楊玲琴和張文瑲篤信佛教，育有一女兩男，兩名兒子都曾出家，目前小兒子還俗，大兒子仍是出家人。

對於以往曾有過耕讀園的事業，許多人還以為他們是財團。楊玲琴說，其實張文瑲是宜蘭南方澳漁民之子，家中並不富有，高中畢業後即去當兵，退伍後送過報紙、開過冰店，做的都只小生意。因為當年認識一些做設計、工程的朋友，大家經常喜歡聚在一起談天說地，並都有個創業夢。看到台中四維街的陽羡茶行（春水堂首家店）生意好，戶外啤酒屋也受歡迎，因此突發奇想「何不開一家能在戶外喝茶的店」這是耕讀園的想法起緣。

對於如今靠著窯烤麵包維生，楊玲琴說，現在的生活他們很滿足，張文瑲一直有「晴耕雨讀」的夢想，現在已經實現。現在的生活就是一步步的有多少做多少，好好的過好每一天。