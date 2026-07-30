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好康！11項重要健檢癌篩全免費 北港媽祖醫院挺進社區送健康

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
本身也是泌尿科醫師的媽祖醫院長吳鍚金說明攝護腺癌的發生率和及早治療成效，呼籲民眾及早檢，降低健康風險。記者蔡維斌／攝影
本身也是泌尿科醫師的媽祖醫院長吳鍚金說明攝護腺癌的發生率和及早治療成效，呼籲民眾及早檢，降低健康風險。記者蔡維斌／攝影

為推動預防醫學促進健康，中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）結合扶輪社與獅子會，即日起至8月14日推動「在地社區健康整合照護」免費大篩檢，提供攝護腺癌（PSA）等多達11項整合式健康篩檢，由院長吳錫金親率醫療團隊，為高齡健康把關，協助民眾及早發現健康風險，提升疾病預防與健康管理成效，民眾千萬不要錯過。

吳錫金指出，此次健康篩檢內容包括攝護腺癌（PSA）篩檢、B、C型肝炎篩檢、大腸癌篩檢、口腔黏膜檢查、血壓及血糖檢測、心律檢測、InBody身體組成分析、肌少癌評估、骨折風險評估、排尿功能評估，以及65歲以上長者ICOPE功能評估等，整合了癌症篩檢、慢性疾病管理與高齡健康照護，提供民眾最便利一次性完成多項健康檢查的服務。

吳錫金說，尤其是攝護腺癌，是我國男性第3大癌症之一，因早期症狀不明顯，據統計約有六成患者確診時已進入中晚期，是男性隱形殺手，所以定期接受篩檢相當重要，鼓勵男性及早發現、及早治療，以降低健康風險。

國民健康署資料顯示，雲林縣近年攝護腺癌發生率約在33至39%之間。媽祖醫院指出，前年篩檢669人次，其中83檢驗出異常（約12%），追蹤複查有5位確診，及早發現進行治療，預後復原情況良好。統計近幾年透過早篩檢，使早期個案數提升，第3、4期已減少5成，成效不錯。

院方指出，即日起至8月14日期間，除在醫院症篩檢諮詢服務台及虎尾農會診所附設中西醫診所設置駐點服務外，更會到口湖、水林、虎尾等鄉鎮，提供符合資格民眾免費篩檢。

吳錫金表示，預防醫學是提升國人健康的重要關鍵，期待將醫療服務從醫院延伸至社區，透過整合癌症篩檢、慢性病管理、長者健康評估及健康促進等服務，讓民眾及早發現個人健康風險，此外也將把篩檢數據異常民眾納入追蹤個案，落實在地健康照護，提升整體健康品質。

篩檢時間和地點詳情可上中國醫藥大學北港附設醫醫院官網查詢。

媽祖醫院說明近年深入社區推動預防醫療的成果，從數據顯示及早發現及早治療是守護健康重要關鍵。記者蔡維斌／攝影
媽祖醫院說明近年深入社區推動預防醫療的成果，從數據顯示及早發現及早治療是守護健康重要關鍵。記者蔡維斌／攝影

北港媽祖醫院結合扶輪社及獅子會等多個社團，推動全民預防醫學，提供11項重要<a href='/search/tagging/2/健檢' rel='健檢' data-rel='/2/105035' class='tag'><strong>健檢</strong></a>癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院結合扶輪社及獅子會等多個社團，推動全民預防醫學，提供11項重要健檢癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影

北港媽祖醫院推動全民預防醫學，提供11項重要健檢癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院推動全民預防醫學，提供11項重要健檢癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影

北港媽祖醫院結合扶輪社及獅子會等多個社團，推動全民預防醫學，提供11項重要健檢癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影
北港媽祖醫院結合扶輪社及獅子會等多個社團，推動全民預防醫學，提供11項重要健檢癌篩，挺進社區免費為民眾健康把關。記者蔡維斌／攝影

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