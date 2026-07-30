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日本仙台市議長拜會台南市政府　拓展雙方交流

中央社／ 台南30日電

日本仙台市議會議長野田譲今天拜會台南市政府，由台南市副市長姜淋煌接待歡迎，期盼拓展雙方觀光、教育及環境等領域交流。

台南市政府發布新聞稿表示，野田譲率仙台市議員高橋卓誠、千葉洋裕及株式會社協榮興產代表取締役長田泰郎等拜會，在城市交流等議題交換意見。

姜淋煌說，台南和仙台締盟20年，雙方由於七夕文化結緣，台南有「做十六歲」傳統，仙台以七夕祭聞名，深厚文化連結成為交流重要基礎，期待友誼成為台日交流典範。

野田譲表示，回顧15年前311大地震，深刻感受台南關懷，即使歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，兩市持續透過線上方式保持交流，誠摯歡迎台南市民到仙台參與青葉祭、七夕祭及仙台國際半程馬拉松等。

南市府說，仙台是日本東北地區第1大城與政經文化重鎮，也是台南在日本第1個友誼城市，而兩市社會福利合作重要推手野田譲今年初獲頒台南榮譽市民。

台南 日本 七夕

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