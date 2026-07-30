日本仙台市議長拜會台南市政府　拓展雙方交流

中聯油脂致癌油事件發生後，民眾對用油更為小心，這也使得一款標榜「無蛋無奶無油」的全素麵包獲得消費者青睞。仔細一看，這款全素麵包就是由當年帶動庭園餐廳消費而知名的耕讀園創辦人張文瑲、楊玲琴夫妻所製作。他們因耕讀園生意受2004年的一場槍擊案波擊，最後竟導致破產，篤信佛教兩人最後以僅剩的勞保退休金到雲林斗南鄉下開墾，在3分地的竹林裡自建「土角厝」和造窯做麵包，未料會引起消費者搶購。

2026-07-30 11:52