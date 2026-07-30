影／名產歸仁大目釋迦閃過風災 創意料理「釋迦春捲冰淇淋」吸睛

台南「歸仁釋迦節」公告8月8日父親節上午登場，今天在活動會場歸仁文化中心舉辦宣傳會。名產歸仁釋迦很怕強風，今年因為至今沒有颱風侵襲，產區60多公頃產量目前正常，市面價格每台斤80到100元間，民眾可以直接上網搜尋關鍵字「「歸仁釋迦」或聯絡農民購買。

主辦單位區公所表示，歸仁釋迦節已成為地方盛會，歸仁釋迦是台灣西部最大的釋迦產區。農民長年用心栽培及技術改良下，歸仁釋迦是「大目品種」，果肉細緻、香甜多汁，希望活動讓更多民眾認識歸仁優質農產與地方特色。

區長朱雅宏表示，當天除了釋迦展售、農特產品及特色美食攤位外，也特別推出「集章抽好禮」活動。民眾只要完成鐵馬小旅行、市集消費、拍照打卡及登革熱防治闖關等指定任務，集滿4枚印章即可參加抽獎，有機會把好禮帶回家，數量有限。

他說，當天另規畫「一騎體驗好釋光」鐵馬小旅行，邀請民眾騎乘自行車悠遊歸仁鐵馬道，在專業導覽老師帶領下深入認識地方文化，並實地走入釋迦果園體驗採果樂趣。參與完成活動後可將採摘的新鮮釋迦免費帶回家，感受產地直送的甜蜜滋味。

區公所表示，這次以「好釋歸你」為主題，巧妙結合「釋迦」與「好事歸你」諧音，象徵歸仁優質釋迦即將豐收上市，也邀請市民遊客分享來自土地的甜蜜成果。活動內容包含釋迦美食市集、集章抽好禮、精彩舞台表演、趣味互動遊戲及釋迦鐵馬小旅行等多項活動。

市府副秘書長殷世熙代表市長黃偉哲到場推銷歸仁釋迦，並與區長朱雅宏、市議員郭鴻儀、鄭佳欣等地方人士嘗試創意料理「釋迦春捲冰淇淋」，以香甜釋迦結合冰淇淋，展現釋迦料理清風味，並邀請全台民眾在父親節來到歸仁品嘗最在地、最鮮甜的好滋味。

名產歸仁大目釋迦今年閃過風災，歸仁釋迦節多項特色活動父親節登場。記者周宗禎／攝影

名產歸仁大目釋迦今年閃過風災，歸仁釋迦節多項特色活動父親節登場。記者周宗禎／攝影

名產歸仁大目釋迦今年閃過風災，歸仁釋迦節多項特色活動父親節登場。記者周宗禎／攝影

名產歸仁大目釋迦今年閃過風災，歸仁釋迦節多項特色活動父親節登場。記者周宗禎／攝影

名產歸仁大目釋迦今年閃過風災，歸仁釋迦節多項特色活動父親節登場。記者周宗禎／攝影