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文化幣放大 嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供
文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供

嘉義市政府響應文化部青年席位政策，推出青年藝文加碼優惠。13歲至22歲青年只要使用文化幣100點，購買嘉義市音樂廳青年席位，即可享有指定席最高折抵100元或自由座5折等購票優惠；文化局再加碼，後天8月1日至12月5日止，憑青年席位購票證明可兌換300元超商禮券，限量32名，送完為止。

市長黃敏惠表示，市府以「人文之都」為城市品牌，持續推動文化扎根與青年培力，希望透過降低藝文參與門檻，鼓勵年輕人走進劇場，讓欣賞表演藝術成為生活的一部分，也讓文化能量在城市持續傳承。

文化局長謝育哲指出，文化局以「多元共融、跨界創新、在地連結」為核心推動青年文化政策，今年下半年更邀集國內外優質團隊於嘉義市音樂廳演出，節目類型涵蓋音樂、舞蹈、音樂劇、戲劇及傳統藝術。

演出包括8月Taiwan Connection「2026 Taiwan Connection音樂節－巔峰之上」、嘉頌重奏團「管樂．Taiwan．金曲」；9月漢霖民俗說唱藝術團「地．獄．笑．話」；10月狂美交響管樂團「璀璨經典百老匯II交響音樂會」、C musical音樂劇「小王子」；11月嘉頌擊樂「彩虹鴉音樂劇場－野牛大遷徙－天國之渡」、舞工廠舞團「大鳴大Fun」；12月嘉頌重奏團「聲影、劇夢音樂會」，內容豐富多元。

文化局提醒，300元超商禮券兌換活動自8月1日起至12月5日止，僅限32個名額，民眾可把握機會，以文化幣享購票優惠，再領取超商禮券，享受雙重好康。此外，文化幣除可購票欣賞表演外，也可在嘉義市藝文展演、視聽娛樂、文創工藝及圖書出版等合作店家折抵消費，鼓勵青年深入體驗藝文生活。更多演出及優惠資訊，可至嘉義市政府文化局官網、文化部文化幣網站及各大售票平台查詢。

文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供
文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供

文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供
文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供

文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供
文化幣放大，嘉市青年看表演送300元超商禮券後天限量開搶。圖／嘉市府提供

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