從19家餐廳破產到隱居造窯 耕讀園創辦人「無油全素麵包」因食安爆紅

中聯油脂致癌油事件發生後，民眾對用油更為小心，這也使得一款標榜「無蛋無奶無油」的全素麵包獲得消費者青睞。仔細一看，這款全素麵包就是由當年帶動庭園餐廳消費而知名的耕讀園創辦人張文瑲、楊玲琴夫妻所製作。他們因耕讀園生意受2004年的一場槍擊案波擊，最後竟導致破產，篤信佛教兩人最後以僅剩的勞保退休金到雲林斗南鄉下開墾，在3分地的竹林裡自建「土角厝」和造窯做麵包，未料會引起消費者搶購。

談起這款全素麵包，楊玲琴說，當時已一無所有，有好心的朋友教他們做麵包。他們夫妻倆從完全不會，一點一滴的學起，到後來有點樣子了才對外銷售，並取名「老園丁窯烤麵包」。

張文瑲說，教做麵包的師父曾叮囑，要有「慈心理念」也就是對一切眾生都要有慈心，沒有人前人後和親疏，都要一律對他好，不這樣做對不起師父。所以，他們製作的麵包也是本於這個理念去製作。

他說，起初很多人說他的麵包好吃，但他認為是為了鼓勵他們的安慰之語，於是就把麵包切成小塊和他人的麵包放在不同盤子裡請人吃並做比較，沒想到他做的麵包會被說好吃，他也因此有信心開始對外銷售。

他說，自己也曾想用好油，但買了好的橄欖油、苦茶油，都發現因為麵包要烤到230度C，但油的發煙點頂多到2百度，到那兒就裂解了，有食用風險「再好的油也沒有用」，所以他們也就決定不用油。對於「沒有油會好吃嗎？」的質疑，他笑說，製作上有些變化之處，但烤起來真的好好吃。

對於從一度全台擁有19家耕讀園庭園餐廳，到如今竟得賣麵包為生，張文瑲夫妻沒有一絲怨尤，並認為這就是佛教中所說的因緣。張文瑲說，當年事業大，但他並不快樂，因為時間被剝奪了，自己從來沒有一個自由的時間。但是到斗南開墾時，晚上看到螢火蟲、聽到蛙鳴才真正感受沒有任何的負擔。

當時不害怕什麼都沒有了嗎？他說「不用害怕，已經是那樣子了」那未來生活怎麼過，不會擔憂？他說「因為要活下去」。張文瑲也坦承，當年欠了7家銀行總計3千多萬元，原本宣告破產是可以一筆勾銷的，但他們沒有這樣做，因為這來自佛法的信仰，法師跟他們說，天下有這麼多複雜的因緣，就是因為「欠債要還」此生不還，下輩子還是要還。兩人歷經15年，現都還在慢慢的還。