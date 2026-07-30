台南人快拍 海安街道美術館經典作品退場 修復點燈搶先亮相

陪伴台南市民逾20年的海安街道美術館持續更新展演內容，台南市都發局表示，近期經典作品「喉光普照」已完成修繕重新點燈，以嶄新面貌迎接民眾；陪伴許多民眾成長的「歡喜踅呀踅」等作品則將陸續撤展，邀請民眾把握最後機會前往拍照留念，感受海安路夜間藝術氛圍。

街道美術館粉專也公告，「亮亮海安」千呼萬喚！我們的燈泡人「阿莫」閃亮回歸啦，經過幾天的進廠「大保養」，大家心心念念的阿莫終於做完 SPA，帶著更明亮、更飽滿的元氣回到海安路上。

都發局指出，海安街道美術館24小時免費開放，近年透過景觀改造與公共藝術結合，已成為兼具觀光、休閒與文化特色的「星空下的街頭藝廊」。建議遊客傍晚可先到國華街品嘗在地美食，再步行前往海安路欣賞夜間光影藝術，在夏夜微風中享受不同於白天的城市風景。

都發局表示，海安街道美術館蛻變的重要轉捩點始於2018年，將原本突兀的通風塔改造成大型聲光互動藝術裝置，夜晚透過燈光與藝術作品相互輝映，不僅改善都市景觀，也吸引大量遊客造訪，帶動周邊店家與巷弄商圈發展，逐漸形成具有特色的夜經濟聚落。

海安街道美術館多年來也屢獲國內外設計獎項肯定，除曾獲國家卓越建設獎、建築園冶獎外，2025年更獲得日本優良設計獎（Good Design Award）及金點設計獎標章，展現台南公共空間設計與藝術融合成果。

為完整保存20多年來的創作歷程，都發局也建置歷屆作品專屬網站及臉書粉絲專頁，收錄各屆作品與創作故事，讓民眾透過數位平台了解街道美術館發展軌跡，也持續推廣台南公共藝術文化。

台南市海安街道美術館持續更新展演內容。圖／台南市都發局提供