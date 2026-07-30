關子嶺不動明王主題踩街遊行8月7日登場！周邊景點聯外交管部分公車停駛

觀光署西拉雅國家風景區管理處今天宣布8月7日在關子嶺舉行「2026西拉雅夏日好Chill－不動明王主題踩街遊行」活動，歡迎各地民眾參與，並公告關子嶺周邊景點聯外道路交通管制、部分公車停駛，提醒遊客與附近居民特別注意。

主辦單位表示，這次邀請人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」、觀光署形象大使「喔熊組長」與西拉雅「灰熊熊」、「鳳天神鼓」與「台灣甲冑武士隊」，跨界打造日式祭典氛圍的山城盛宴，邀請各地民眾走進關子嶺，感受百年信仰與現代IP文化交織出的獨特魅力。

管理處處長許主龍表示，關子嶺不動明王1902年奉祀超過百年歷史，是在地信仰中心也是關子嶺文化象徵。今年特別以不動明王融合在地信仰文化與多元人氣IP，打造兼具視覺震撼與深度文化意涵踩街遊行，希望能吸引更多旅客走訪關子嶺，看見西拉雅豐富多元的旅遊魅力。

他說，活動可事先報名或當日現場加入，歡迎民眾穿戴「不動明王」主題裝扮走入隊伍，一同感受夏日最熱鬧的祭典狂歡。踩街遊行沿途備有清涼消暑的蓮子冰棒及在地美味香菇茶葉蛋。完成踩街還能享用著名的玉井有間冰舖芒果冰，讓大家一路吃、一路玩，感受關子嶺最濃郁的人情味。

因活動舉行，8月7日下午5點至6點半將實施全線交通管制：管制路線自紅葉隧道口至關子嶺懷香食堂，山區停車空間有限，開車民眾請多利用富野溫泉會館旁停車場及對面停車場，或搭乘新營客運、嘉義客運提早上山，並配合現場引導。管制期間嘉義客運7214路公車，新營客運黃12、黃13、台灣好行東山咖啡線等部分車次將停駛或改道，相關資訊查詢客運網站。

除踩街遊行還有「關子嶺慢旅行（午後手作×山林悠遊）」半日遊開放報名，入住合作旅宿可享專屬優惠價1299元（原價2,500元）。即日起至8月9日還有「關子嶺巡章趣」，遊客前往指定合作店家消費可領取集章明信片，完成集章能兌換限定優惠酷碰券，有機會抽中 Nintendo Switch2等獎品。

8月9日前周末有街頭藝人巡店演出，指定合作旅宿更加碼推出「泡湯2小時免費延長1小時」的2+1優惠，詳情依各旅宿公告為準。8月16日前每周六日上午9點半至下午3點在關子嶺嶺頂公園還有「蝴蝶遊樂園」活動可參與。8月7日晚間7點踩街活動結束後，嶺頂吳晉淮音樂廣場將接力舉辦與「南瀛天文館」合作的「夏日夜間觀星」活動，帶領民眾從白天的山林漫遊一路歡樂玩到夜晚的浪漫星空，打造全天候的關子嶺夏日盛宴。

關子嶺不動明王主題踩街遊行8月7日登場，周邊景點聯外交管、部分公車停駛。圖／西拉雅風景區管理處提供

關子嶺不動明王主題踩街遊行8月7日登場，主辦單位歡迎民眾穿戴「不動明王」主題裝扮參與遊街。圖／西拉雅風景區管理處提供

關子嶺不動明王主題踩街遊行8月7日登場，周邊景點聯外交管、部分公車停駛。圖／西拉雅風景區管理處提供