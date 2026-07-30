林內鄉普發3600元慰問金介選？檢調追查鄉公所今早發聲了

雲林縣林內鄉公所本月27日普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，不料領取時村民須與要競選連任的鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，引發外界聯想和猜疑發放現金動機，雲林檢調已介入調查。林內鄉公所今早發出僅約百字聲明，指案已調查中，籲請外界勿政治操作，以免影響發放作業。

林內鄉公所昨天在林中國小辦理現金發放，場外聚集多名參選人向民眾拜票、發放文宣，場內則由劉姿言逐一發放慰助金，並與領取民眾拍照留存，場內也出現發送印有鄉長競選連任字樣的口罩宣傳品，被媒體發現才退至場外繼續發放。

這項作為引起外界質疑，觀感不佳，雲林地檢署昨天下午也出發新聞稿指已請雲林調查站進行調查。

事後鄉長劉姿言解釋，過去發放重陽敬老禮金時，曾發生家屬代領後，長輩卻不知情，或長輩領取後忘記已領，衍生爭議，因此此次才要求合照存證，作為發放紀錄，並非針對特定對象。

至於發放競選宣傳品，劉姿言也說明，可能是同仁因腳部受傷、行動不便，將物品暫放室內，進出拿取時造成民眾誤會。她強調，整個發放過程都有錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

林內鄉公所以社會課之名，今早再發出簡單聲明，指「本鄉普發每人3,600元，係因應國際情勢、減輕民眾負擔，並經代表會決議辦理。近日普發現場周邊出現各界選務活動，司法單位已介入調查。呼籲各界勿藉機進行政治操作或影響發放作業，讓民眾安心領取，也請司法單位儘速查明事實釐清真相，以正視聽。」

今年4月林內鄉公所以國際情勢影響民生、鄉親生活壓力增加為由，提案普發鄉民生活慰助金每人3000元，後經鄉民代表會審議加碼至3600元，也成為雲林縣第一個全面性發放生活慰問金的鄉。鄉公所自7月27日起分3階段發放，第1階段至8月9日在指定地點發放現金；第2階段8月10日於鄉公所發放現金；9月14日起則開放申請匯款或領取支票。

林內鄉發放3600元生活慰問金，因出現競選宣傳品，引起爭議。聯合報系資料照