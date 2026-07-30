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擺脫蚊子館！嘉義蒜頭糖廠東倉庫群轉型活化 蒜糖1906文創園區拚觀光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。圖／讀者提供
嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。圖／讀者提供

嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，2018年起投入2億多元整修，每年付400至500萬元租金，期盼活化帶動觀光，但招商受挫，遭監察院糾正；經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。

蒜頭糖廠東側共6棟倉庫出租，文化觀光局採兩單元、兩棟分案方式委託經營管理，委託期限9年，包含1年裝修期，營運績效良好，可再續約9年。縣府每年收取土地租金17萬元及固定權利金429萬元，另依業者營業收入按比例收取變動權利金，藉民間投資提升園區經營效益。

取得經營權的克里薩斯生技公司，過去在大林鎮經營「遇見新疆文化館」，此次斥資整修東側6棟倉庫，以「蒜糖1906文創園區」品牌重新出發。園區結合異國文化特色，規畫新疆風情服飾體驗、特色咖啡與茶飲空間，設置在地農特產品展售平台、生技保養品展示銷售區，打造兼具文化、休閒與消費的新型態觀光據點。

園區試營運，假日吸引不少遊客團體參觀，不過文觀局表示，園區設施持續施工，尚未全部完工開幕。施工期發現有老舊倉庫漏水，縣府已向地主台糖反映，配合辦理修繕，確保建築安全與營運品質。地方人士表示，蔗埕園區曾以人妖秀表演，吸引遊客，但未能長期經營，如今縣府招商民間透過文創產業重新定位，加上園區負責人嘉義人，妻子新疆人，將異國文化元素融入園區特色，令人耳目一新，也讓地方對未來發展充滿期待。

蒜頭糖廠東側倉庫群一直是台糖及縣府重要的活化基地，目前除新成立「蒜糖1906文創園區」，另有文化科技創新基地，形成文化、科技與觀光並行發展的聚落。園區鄰近故宮南院、嘉科園區，結合蒜頭糖廠五分車觀光路線，假日往返高鐵嘉義站與故宮南院，交通便利，具備串聯周邊景點優勢。地方期盼隨著文創園區營運及資源投入，未來能吸引遊客造訪蒜頭糖廠，活化閒置空間，帶動商機觀光發展，讓這座百年糖廠再現昔日風華，成為嘉縣重要的文化觀光新亮點。

嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。圖／讀者提供
嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。圖／讀者提供

嘉義縣府向台糖承租六腳鄉蒜頭糖廠閒置東側倉庫群，經多年努力，終於在縣長翁章梁第2任任期屆滿前傳出好消息，去年由克里薩斯生技公司得標取得經營權，轉型打造「蒜糖1906文創園區」，部分完工啟用試營運，為糖廠活化注入生機。圖／讀者提供
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蒜頭 蚊子館 觀光

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