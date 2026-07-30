高鐵嘉義站雙便當全聯聯名高鐵便當熱賣　天天銷售一空

台灣高鐵迎接新世代列車N700ST7月底亮相，8月中抵台，首度攜手全聯福利中心推出聯名商品，不僅有3款限定便當、7款甜點及福利熊周邊，更在高鐵嘉義站等五大車站設快閃櫃販售，24日起聯名便當與高鐵自家便當同步開賣，不但沒有互搶生意，反而雙雙熱銷，幾乎每天中午、晚餐時段都完售。

旅客原以為全聯聯名便當會影響高鐵便當銷售，相互搶生意，但高鐵嘉義站人員觀察發現，實際開賣後兩者形成互補，旅客因選擇增加，購買意願提升。嘉義站兩處便當販售點自24日開賣以來，在供餐時段就被搶購一空，顯示市場接受度相當高。

此次聯名活動24日至9月3日舉行，全聯推出「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」三款熱便當，售價分別為99元、109元及129元，每日上午10時至下午1時、下午4時至晚間7時30分供應。便當採用日本進口醬汁，並大量使用台灣在地食材，外包裝結合N700ST新世代列車設計元素，充滿紀念價值。

高鐵自家便當持續販售「桔醬燒肉排飯」、「油蔥燒雞排佐小米飯」及素食的「香滷豆包鮮蔬佐紫米飯」等三款餐點，每份120元，供應時間為上午10時30分至下午1時，以及下午5時至晚間7時，數量有限、售完為止。

除了便當，聯名系列同步推出7款甜點，包括杯子蛋糕、特濃巧克力杯子蛋糕、檸檬台式馬卡龍、日式烤甜甜圈、法式奶油小點，以及第二波上市的高鐵造型燒、高鐵銅鑼燒，皆以新車意象包裝，讓民眾在品嚐美食之餘，也能提前感受N700ST即將抵台的氛圍。

全聯人氣吉祥物「福利熊」也首次換上高鐵列車長制服，8月21日起推出「福利熊X台灣高鐵絨毛娃娃」及「高鐵列車變身抱枕」兩款限定商品。此外，25日至

8月16日期間，每逢周六、周日於全聯、大全聯單筆消費滿700元，即可獲得限量「福利熊高鐵聯名多用文件夾」，共四款供民眾蒐藏。

高鐵公司表示，此次跨界合作希望透過全聯遍布全台的通路，讓更多民眾分享迎接新世代列車的喜悅，並藉由便當、甜點及限定周邊等生活商品，提前為明年N700ST正式投入營運暖身，也讓旅客在車站與全聯門市都能享受兼具美味與紀念價值的聯名體驗。