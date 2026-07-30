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西拉雅正名成功 再拚重建400年前第一座荷蘭教堂、學校

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「台灣歷史畫帖」中由日治時期畫家小早川篤四郎繪製的新港社教堂，是最具代表性的歷史圖像，將以此畫中的教堂圖像作為設計概念。記者吳淑玲／攝影
「台灣歷史畫帖」中由日治時期畫家小早川篤四郎繪製的新港社教堂，是最具代表性的歷史圖像，將以此畫中的教堂圖像作為設計概念。記者吳淑玲／攝影

歷時30年爭取，西拉雅正名成功！基督教台南新市長老教會發起下一個重要歷史行動，重建400年前「台灣第一座新港社荷蘭教堂與學校」計畫，舊址在現今南科一帶，首要任務透過文史調查確認教堂地點，並完成重建計畫建議書，提送台南市政府及中央相關部會支持，重現新港社歷史文化資產。

西拉雅正名運動重要推手、前台南縣長蘇煥智表示，重建新港社教堂有重大意義，不只是重現一棟建築，更重要的是讓過去僅存在於書本中的「新港社」歷史，能夠具體呈現在民眾眼前。

蘇煥智表示，近16年來倡議重建荷蘭時期的熱蘭遮城堡及大員市鎮；重建台灣第一所教堂、學校荷蘭時期的新港教堂，重建17世紀初期平埔族的聚落。這是建構大航海時期台灣初步納入大航海時期世界貿易網絡，及東西交會文化衝擊，及台灣原住民最素樸的原汁原味的面貌。台灣這塊土地的故事大家太陌生了，透過這些重建工程，深化先民的故事，也重建台灣人的世界觀。

蘇煥智表示，過去僅存在於書本中的「新港社」歷史，可透過荷蘭教堂重建能夠具體呈現在民眾眼前。包括新港文書、第一所學校、教會傳播，長老教會在台灣宣教時，最早接受信仰的一批族群中，就以平埔族後裔居多。這些歷史脈絡，都值得透過重建計畫加以呈現。

他更指出，從世界史角度來看，荷蘭改革派教會本身也具有重要歷史意義。當時荷蘭正處於長達80年的獨立戰爭，並受到羅馬天主教勢力的壓迫，瞄具有歷史性的意識，在大航海時代，荷蘭人為了打獨立戰爭，促使荷蘭積極投入全球貿易與海外拓展，進而成立荷蘭東印度公司

蘇煥智表示，荷蘭東印度公司是世界上最早的大型跨國股份公司之一，對台灣與世界的連結產生深遠影響。這段歷史不僅能讓台灣民眾重新理解大航海時代，也能強化台灣與歐洲實質的文化連結。但若能透過新港社教堂的重建與歷史展示，將可進一步建立更具實質內容的文化連結。

南部科學園區是高科技重鎮，也是昔日平埔族新港社舊址。17世紀荷蘭改革宗教會在此展開東亞第一個宣教據點，並創立台灣第一座教堂、第一所學校，發展出「新港文字」，成為台灣文字與教育啟蒙的重要起點。

發起人新市番仔厝聚落族親、長老李德昌表示，1627年荷蘭改革宗教會甘治士牧師抵達台灣，在新港社與平埔族人共同生活、學習語言，創造「新港文字」，並傳播基督教信仰。1630年興建台灣第一座教堂，1636年創辦台灣第一所學校，教授書寫與基督教義，使新港社成為荷治時期基督教宣教重鎮。目前留存的重要史料包括「台灣歷史畫帖」由日治時期畫家小早川篤四郎繪製的新港社教堂圖，是最具代表性的歷史圖像。

中央研究院台灣史研究所兼任研究員翁佳音表示，持續查找荷蘭時期史料，希望更精確釐清新港社教堂及周邊設施位置。目前已大致掌握台灣第一所神學教育場所的位置，推測位於新港社（番仔厝）附近，將持續比對荷蘭檔案、歷史地名、水文環境及聚落空間等資料，逐步還原17世紀新港社聚落樣貌，作為未來重建與展示的重要依據。

1941年國分直一調查新港社時留下教堂照片，但該教堂也拆除了。記者吳淑玲／攝影
1941年國分直一調查新港社時留下教堂照片，但該教堂也拆除了。記者吳淑玲／攝影

前台南縣長蘇煥智（右）是西拉雅正名運動的重要推手，也支持新港社所在的台南新市教會與台南市新港文化發展協會發起重建400年前新港社荷蘭教堂與學校行動。記者吳淑玲／攝影
前台南縣長蘇煥智（右）是西拉雅正名運動的重要推手，也支持新港社所在的台南新市教會與台南市新港文化發展協會發起重建400年前新港社荷蘭教堂與學校行動。記者吳淑玲／攝影

西拉雅 荷蘭 教堂 東印度公司

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