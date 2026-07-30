西拉雅正名成功 再拚重建400年前第一座荷蘭教堂、學校

歷時30年爭取，西拉雅正名成功！基督教台南新市長老教會發起下一個重要歷史行動，重建400年前「台灣第一座新港社荷蘭教堂與學校」計畫，舊址在現今南科一帶，首要任務透過文史調查確認教堂地點，並完成重建計畫建議書，提送台南市政府及中央相關部會支持，重現新港社歷史文化資產。

西拉雅正名運動重要推手、前台南縣長蘇煥智表示，重建新港社教堂有重大意義，不只是重現一棟建築，更重要的是讓過去僅存在於書本中的「新港社」歷史，能夠具體呈現在民眾眼前。

蘇煥智表示，近16年來倡議重建荷蘭時期的熱蘭遮城堡及大員市鎮；重建台灣第一所教堂、學校荷蘭時期的新港教堂，重建17世紀初期平埔族的聚落。這是建構大航海時期台灣初步納入大航海時期世界貿易網絡，及東西交會文化衝擊，及台灣原住民最素樸的原汁原味的面貌。台灣這塊土地的故事大家太陌生了，透過這些重建工程，深化先民的故事，也重建台灣人的世界觀。

蘇煥智表示，過去僅存在於書本中的「新港社」歷史，可透過荷蘭教堂重建能夠具體呈現在民眾眼前。包括新港文書、第一所學校、教會傳播，長老教會在台灣宣教時，最早接受信仰的一批族群中，就以平埔族後裔居多。這些歷史脈絡，都值得透過重建計畫加以呈現。

他更指出，從世界史角度來看，荷蘭改革派教會本身也具有重要歷史意義。當時荷蘭正處於長達80年的獨立戰爭，並受到羅馬天主教勢力的壓迫，瞄具有歷史性的意識，在大航海時代，荷蘭人為了打獨立戰爭，促使荷蘭積極投入全球貿易與海外拓展，進而成立荷蘭東印度公司。

蘇煥智表示，荷蘭東印度公司是世界上最早的大型跨國股份公司之一，對台灣與世界的連結產生深遠影響。這段歷史不僅能讓台灣民眾重新理解大航海時代，也能強化台灣與歐洲實質的文化連結。但若能透過新港社教堂的重建與歷史展示，將可進一步建立更具實質內容的文化連結。

南部科學園區是高科技重鎮，也是昔日平埔族新港社舊址。17世紀荷蘭改革宗教會在此展開東亞第一個宣教據點，並創立台灣第一座教堂、第一所學校，發展出「新港文字」，成為台灣文字與教育啟蒙的重要起點。

發起人新市番仔厝聚落族親、長老李德昌表示，1627年荷蘭改革宗教會甘治士牧師抵達台灣，在新港社與平埔族人共同生活、學習語言，創造「新港文字」，並傳播基督教信仰。1630年興建台灣第一座教堂，1636年創辦台灣第一所學校，教授書寫與基督教義，使新港社成為荷治時期基督教宣教重鎮。目前留存的重要史料包括「台灣歷史畫帖」由日治時期畫家小早川篤四郎繪製的新港社教堂圖，是最具代表性的歷史圖像。

中央研究院台灣史研究所兼任研究員翁佳音表示，持續查找荷蘭時期史料，希望更精確釐清新港社教堂及周邊設施位置。目前已大致掌握台灣第一所神學教育場所的位置，推測位於新港社（番仔厝）附近，將持續比對荷蘭檔案、歷史地名、水文環境及聚落空間等資料，逐步還原17世紀新港社聚落樣貌，作為未來重建與展示的重要依據。

1941年國分直一調查新港社時留下教堂照片，但該教堂也拆除了。記者吳淑玲／攝影