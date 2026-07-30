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熊本強震敲警鐘！台積電嘉義廠、故宮南院抗震法寶曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
收藏國寶文物的故宮南院採最高等級耐震設計。館方表示，主體建築採「基礎隔震」工法，在基礎層柱子下方設置210顆摩擦單擺支承隔震器，可吸收大量地震能量，大幅降低建築搖晃幅度。圖／故宮南院提供
收藏國寶文物的故宮南院採最高等級耐震設計。館方表示，主體建築採「基礎隔震」工法，在基礎層柱子下方設置210顆摩擦單擺支承隔震器，可吸收大量地震能量，大幅降低建築搖晃幅度。圖／故宮南院提供

日本熊本發生規模7.1強震，造成重大災情與人員傷亡，再度喚起各界對建築耐震能力的重視。台灣同樣位處環太平洋地震帶，近年嘉義、台南接連發生強震，攸關高科技產業與國寶文物保存的重要設施，其防震能力備受關注。位於嘉義縣治的台積電嘉義先進封裝廠，以及典藏珍貴文物的故宮南院，皆採用遠高於法規標準的耐震設計，成為台灣重要建築防災代表。

台積電近年持續深耕嘉義科學園區，一期兩座先進封裝廠已正式量產，二期也展開擴建工程，未來將打造全球先進封裝重鎮。由於半導體製程對震動極為敏感，台積電從建築結構、機台設備到自動化系統全面提升耐震規格，以降低地震帶來的衝擊。

半導體產業鏈業者指出，在建築結構方面，台積電新建廠房採用深層樁基礎、浮動樁及特殊基礎設計，可有效降低地震波傳遞至廠房內部的能量，最高可降低約25%的震動強度；同時依照各地地震特性強化樓板、梁柱結構，並加裝高效能阻尼器吸收震動能量，減少建築晃動。

針對昂貴且精密的半導體設備，廠內更設置隔震平台、防震台及機台錨定系統，避免強震造成設備位移或傾倒。地震感測器則直接整合至製造及廠務系統，一旦偵測到較大震度，系統立即啟動預警，包含關閉關鍵氣體管線、設備進入待機模式等措施，降低二次災害風險。

除台積電高科技廠房，收藏國寶文物的故宮南院同樣採最高等級耐震設計。館方表示，主體建築採「基礎隔震」工法，在基礎層柱子下方設置210顆摩擦單擺支承隔震器，可吸收大量地震能量，大幅降低建築搖晃幅度，耐震標準抗震設計能力名列國內博物館前段班。

早在2016年高雄美濃地震時，故宮南院所在地震度達5級，館內警報立即啟動，事後檢查包括翠玉白菜、雞缸杯等珍貴文物均安然無恙。2023年嘉義新港規模5.5地震，震央距離南院僅數公里，全館巡檢後也僅有圖書館部分書籍掉落，展場文物及建築均未受損。

除建築本身外，故宮南院展品也採多重防震措施，易碎文物利用矽膠墊、壓克力固定，高大文物則配置專屬支架綁定，降低地震造成掉落風險。館方指出，博物館同時具備完善防洪、防災及智慧建築設計，已取得鑽石級綠建築與鑽石級智慧建築標章。

隨著日本熊本強震再度提醒地震災害風險，台灣面臨頻繁地震考驗。無論是支撐全球半導體供應鏈的台積電嘉義先進封裝廠，或是肩負保存國寶使命的故宮南院，都透過高規格耐震與隔震設計，大幅提升建築與設備安全，也展現台灣面對天然災害的工程實力與防災韌性。

台積電近年持續深耕嘉義科學園區，一期兩座先進封裝廠已正式量產，二期也展開擴建工程，未來將打造全球先進封裝重鎮，台積電從建築結構、機台設備到自動化系統全面提升耐震規格，以降低地震帶來的衝擊。聯合報系資料照
台積電近年持續深耕嘉義科學園區，一期兩座先進封裝廠已正式量產，二期也展開擴建工程，未來將打造全球先進封裝重鎮，台積電從建築結構、機台設備到自動化系統全面提升耐震規格，以降低地震帶來的衝擊。聯合報系資料照

台積電近年持續深耕嘉義科學園區，一期兩座先進封裝廠已正式量產，二期也展開擴建工程，未來將打造全球先進封裝重鎮，台積電從建築結構、機台設備到自動化系統全面提升耐震規格，以降低地震帶來的衝擊。聯合報系資料照
台積電近年持續深耕嘉義科學園區，一期兩座先進封裝廠已正式量產，二期也展開擴建工程，未來將打造全球先進封裝重鎮，台積電從建築結構、機台設備到自動化系統全面提升耐震規格，以降低地震帶來的衝擊。聯合報系資料照

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