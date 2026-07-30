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麥寮六輕風機不設廠內反選保安林？居民憂衝擊生活與生態

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台塑企業預計在雲林麥寮六輕工業區外的保安林設置六座風力發電機組，昨辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影
台塑企業預計在雲林麥寮六輕工業區外的保安林設置六座風力發電機組，昨辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影

台塑企業為配合政府推動能源轉型及再生能源政策，規畫在雲林縣麥寮六輕工業區外的保安林設置六座風力發電機組，昨辦首次地方說明會，會中有村民、民代質疑機組為何不設工業區內？憂心噪音影響居住、生態等。

台塑麥寮管理部副總蔡建樑說，目前林業及自然保育署僅同意進行先期規畫及相關調查，尚未進入環評，也未將土地出租予台塑，會將民眾意見納入檢討，後續將開說明會，讓民眾充分了解。

台塑六座風力發電機組規畫在六輕廠區外由林保署經管的許厝寮土地，總裝置容量不超過四十二百萬瓦，預計二○三○年前完成建置發電，昨在風機預定地的中興村舉辦說明會。

麥寮鄉代吳明宜說，保安林地內有超過二六○種鳥類，也連三年監測到石虎影像，近期才發生東方白鸛遭風機腰斬慘死，考量生態保護，建議風機設在六輕工業區內；前縣議員許志豪說，醫學已證實風機低頻噪音易引發「風機症候群」，風機設置地點距離最近的民宅約五百公尺，卻離台塑宿舍逾八百公尺，「廠方沒將心比心」；麥寮鄉長許忠富建議，台塑持續與民眾溝通，確保大眾居住環境權益。

林保署南投分署表示，已要求規畫時應保留野生動物活動空間，並持續進行生態調查、生態影響評估與研擬具體迴避、替代與減輕措施，以降低對保安林生態衝擊。

台塑指出，未來營運期間會定期維修機組，且補植一點五倍原移除樹木數量，每季將對保安林內進行生態調查，有超音波設備協助讓鳥類、蝙蝠等安全避開，必要時降低機組運轉。

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