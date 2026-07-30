擴大土方去化量能 台南明年增3家土資場

今年初引發「土方之亂」，影響部分建築營造業者的工程，台南市政府提出建築工程在全市範圍內，異地臨時暫置營建剩餘土石方等措施，工務局表示，目前全市有十四家合法營運土資場，明年預計再增設三家，以擴大土方處理量能。

內政部國土署今年起實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，遏止不肖業者製作假聯單、虛偽申報土石方數量等違規情形，反讓各地出現土方合法去化量能不足窘境，營建剩餘土石方清運費用增加，也導致多地建案開挖、施工及交屋進度等受影響。

據了解，台南近期傳出有中小型的建商因土方之亂、土地融資不易等因素，導致公司資金周轉困難，甚至有建商直接跳票。

為提升營建工程剩餘土石方處理效率，工務局表示，五月成立公有土石方暫置場，並訂定營建工程剩餘土石方暫置場設置及管理要點、公辦暫置場進場流程、公有營建工程剩餘土石方暫置場收費標準等相關規範，全市目前已有十四家合法營運的土資場，明年預計再增三家。

工務局也指出，已開放建築工程在全市範圍內，異地臨時暫置營建剩餘土石方，並開放窪地回填、工程土方交換機制，透過審查程序促進剩餘土石方資源再利用。另外，將設公共暫置區，優先收容社會住宅及公共工程土方，以降低土方去化壓力。