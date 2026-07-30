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擴大土方去化量能 台南明年增3家土資場

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南今年五月推動公有土石方暫置場及營建剩餘土方去化交換模式等策略，協助公共及民間建設順利推動，穩定抑制土石方處理價格。圖／南市工務局提供
台南今年五月推動公有土石方暫置場及營建剩餘土方去化交換模式等策略，協助公共及民間建設順利推動，穩定抑制土石方處理價格。圖／南市工務局提供

今年初引發「土方之亂」，影響部分建築營造業者的工程，台南市政府提出建築工程在全市範圍內，異地臨時暫置營建剩餘土石方等措施，工務局表示，目前全市有十四家合法營運土資場，明年預計再增設三家，以擴大土方處理量能。

內政部國土署今年起實施「營建剩餘土石方全流向」管理政策，遏止不肖業者製作假聯單、虛偽申報土石方數量等違規情形，反讓各地出現土方合法去化量能不足窘境，營建剩餘土石方清運費用增加，也導致多地建案開挖、施工及交屋進度等受影響。

據了解，台南近期傳出有中小型的建商因土方之亂、土地融資不易等因素，導致公司資金周轉困難，甚至有建商直接跳票。

為提升營建工程剩餘土石方處理效率，工務局表示，五月成立公有土石方暫置場，並訂定營建工程剩餘土石方暫置場設置及管理要點、公辦暫置場進場流程、公有營建工程剩餘土石方暫置場收費標準等相關規範，全市目前已有十四家合法營運的土資場，明年預計再增三家。

工務局也指出，已開放建築工程在全市範圍內，異地臨時暫置營建剩餘土石方，並開放窪地回填、工程土方交換機制，透過審查程序促進剩餘土石方資源再利用。另外，將設公共暫置區，優先收容社會住宅及公共工程土方，以降低土方去化壓力。

台南 國土署 土方

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