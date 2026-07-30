打房政策與土方新制影響 台南預售屋建商失聯、交屋遲糾紛增

南科發展帶動台南近年房市熱絡，但中央打房政策、土石方清運管控新制等影響，頻傳預售屋延遲交屋，市府去年迄今受理建商延遲交屋消費糾紛五十六件，安南區華廈建商失聯恐變爛尾樓、永康五百多戶社區也傳進度落後一季；議員呼籲市府設置專責平台協助處理爭議。

南市地政局表示，預售屋交易金額龐大，落實預售屋資訊申報、契約備查及不定期辦理建案查核，也呼籲簽約前詳閱契約內容，若遇交屋延遲等履約爭議，應保存相關文件，善用消費申訴、調解機制。

南市府去年接獲房地產消費糾紛，建商延遲交屋共五十三件，今年首季則三件，另外，今年首季接獲最多的糾紛為建商「施工瑕疵」。

一名在台南上班青年說，不少年輕人為降低購屋成本壓力而鎖定預售屋，她五年前購入台南永康蛋黃區的預售建案，總戶數五百多戶社區，原訂今年初交屋，迄今還在等待，為此須再多負擔房租，相當無奈。

安南區則有華廈預售案的建商疑資金周轉不靈、缺口大，積欠營建工程費用且失聯；該建案總計四十四戶，其中廿七戶完成所有權移轉登記，但未完成交屋，不少已購戶也向消保官提出申訴。

議員蔡筱薇說，預售屋因具備前期付款壓力輕與全新屋況的優勢，已成為台南房市交易主流，但建造周期長，導致施工瑕疵、交屋遲延、隱瞞重要資訊，成為購屋族最常遭遇的三大痛點，市府應研擬增設平台，主動協助受害者處理爭議。

地政局指出，預售屋易受工程進度、施工管理、變更設計及驗屋修繕等因素影響，交屋延遲成常見消費爭議之一，針對安南區的建案，買方可請求遲延利息，也可保留房地總價百分之五作為交屋保留款，待驗屋修繕完成並複驗合格後再支付，並能請求返還通知交屋日前衍生的貸款利息，不過仍應依契約內容及有關事實認定。