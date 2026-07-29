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台南議會定期會開議首日 議長邱莉莉罕見斥市府局處長「螺絲鬆了」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，議長邱莉莉罕見在議程結束後留下市長及所有局處長喊話5分鐘，最後一次定期會，要求答詢時拿出精神，把事情做好。記者吳淑玲／攝影
台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，議長邱莉莉罕見在議程結束後留下市長及所有局處長喊話5分鐘，最後一次定期會，要求答詢時拿出精神，把事情做好。記者吳淑玲／攝影

台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，70天會期將進行業務報告、市政總質詢、審查116年度市政總預算，首日進行程序委員會審定結果報告、審議各項提案、三讀議案第一讀會及市長黃偉哲施政總報告等，議長邱莉莉罕見在散會後向市長及局處首長喊話約5分鐘，要求答詢時拿出精神，「你們是公務人員，領人民俸祿，就要把事情做好。」

這是黃偉哲卸任前最後一次市議會定期會，4名局處首長異動，農業局長李芳林接掌民政局，市府顧問、國立聯合大學馮祥勇接任農業局長；另原研考會主委王效文接任體育局長、前水利局長韓國華代理研考會主委。

黃偉哲報告8年施政成果，促成2069件投資案、完成140件2億元以上重大投資，總投資金額4248億元，創造逾6.7萬個就業機會；並布局南科、沙崙及柳科科技廊帶，推動半導體、AI、智慧製造、南科四期、AI產業專區及智慧機器人產業鏈，完成台積電擴廠專案簽約，同時協助農漁產品拓展國際市場，累計創造逾57億元商機。

推動交通、社福及韌性城市建設，投入919億元辦理289件道路橋梁工程，完善公共運輸與YouBike路網，規畫逾1.2萬戶社會住宅；長照涵蓋率達95%，持續布建社區照護據點、心理衛生中心及公共托育資源，打造全齡照護城市。此外，投入415億元推動治水工程，建置60座滯洪池及67座抽水站，並推動空品改善、再生水及循環經濟等永續政策，提升城市防災韌性。

邱莉莉在議程結束後留下市府團隊喊話約5分鐘，她表示，這是本屆最後一次定期會，議員有許多地方陳情與建議案必須反映，尤其選舉將近，更要讓議員充分發言。她指出，不少案件已反映許久仍未獲具體回應，局處應清楚說明辦理進度，而非答非所問。

她提醒局處首長，多數人都有議會備詢經驗，應尊重議員質詢、依議事規則充分回應，不要讓人感覺毫無準備或精神不濟，她語重心長表示，聽完首日答詢感到「很傷心」，直言「真的螺絲鬆了」，希望各局處回去檢討，拿出應有態度，把市政工作做好，不要讓市民失望。

台南市議會第8次定期會將審查116年度台南市總預算及附屬單位預算案，市府編列歲出1178億248萬餘元、歲入1133億2733萬餘元，歲入歲出差短44億7514萬餘元；附屬單位預算方面，營業基金預估淨利2286萬餘元，作業基金賸餘8649萬餘元，特別收入基金短絀15億8172萬餘元，總預算案已完成一讀。

市府本次共提47案送議會，包括116年度總預算案、4件自治條例修正草案及40件墊付款案，墊付金額約9.16億元。自治條例修正內容涵蓋特定場所容留人數管制、大型群聚活動安全、公共工程土地改良物補償及犬貓管理福利等；除法規案交法規委員會審查外，其餘均交付聯席審查，另日本大阪市議會與台南市議會簽署友好交流協定案也獲大會通過。

本次定期會自7月29日至10月6日召開，議會安排30日針對「苯駢芘食安事件查緝、稽查及追蹤機制」進行全天專案報告，由副市長率相關局處列席說明，市長黃偉哲下午2時到場備詢。

台南市長黃偉哲任內最後一次到市議會施政報告。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲任內最後一次到市議會施政報告。圖／台南市政府提供

台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，議長邱莉莉罕見在議程結束後留下市長及所有局處長喊話5分鐘，最後一次定期會，要求答詢時拿出精神，把事情做好。記者吳淑玲／攝影
台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，議長邱莉莉罕見在議程結束後留下市長及所有局處長喊話5分鐘，最後一次定期會，要求答詢時拿出精神，把事情做好。記者吳淑玲／攝影

台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲施政報告。圖／台南市議會提供
台南市議會第4屆第8次定期會今天開幕，由議長邱莉莉主持，市長黃偉哲施政報告。圖／台南市議會提供

農業 邱莉莉 黃偉哲

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