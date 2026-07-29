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比利時魯汶台裔議員訪台南 牽線參與歐洲文化活動

中央社／ 台南29日電

出身台灣的比利時魯汶市議員廖祐均（Yu-Chun "Patty" Liao）今天拜會台南市政府，希望就魯汶市獲歐盟指定為2030年歐洲文化之都相關活動，互為姊妹市的台南能規劃交流參與。

廖祐均下午在比利時台北辦事處長馬徹（MatthieuBranders）等人陪同下前往台南市政府拜會，與台南市副市長葉澤山、新聞及國際關係處副處長田玲瑚、文化資產管理處長陳思瑀等人會談，針對藝術文化、教育研究、科技創新、城市推廣等議題交換意見，研討實質合作方向。

廖祐均表示，台南與魯汶有許多相似之處，不僅都是擁有許多古蹟的文化之都，也同樣以美食料理聞名，加上魯汶是荷語區，而台南與荷蘭也有深厚歷史淵源，可以從歷史角度切入文化交流，讓雙方民眾分享彼此文化。

她說，魯汶在去年底獲歐盟指定為2030年歐洲文化之都的3個城市之一，預計屆時一整年會有大量活動在魯汶舉行，剛好台南是魯汶的姊妹市之一，希望藉此機會開展雙邊更多交流，從現在就可以開始到歐洲推廣台南，她從小在台灣長大，也很高興有機會能為台灣、台南貢獻心力。

葉澤山表示，台南是台灣歷史最悠久的文化古都，同時也是南部科技重鎮，近年積極推動淨零轉型、智慧城市及產業升級，在半導體、高科技製造及綠色能源等領域持續發展，魯汶則以深厚人文底蘊、世界知名大學及卓越科學研究創新實力聞名。

他說，廖祐均是傑出的台灣女兒，長期投入永續發展、科學政策及國際合作等領域，現在更成為具台灣背景的比利時民意代表，期待未來能持續促進雙方文化、教育、科技及永續發展等領域互動，串起更多合作機會。

葉澤山表示，台南與魯汶於1993年締結為姊妹市迄今，台南除了將進一步規劃如何參與魯汶的2030年歐洲文化之都相關活動，也盼在廖祐均協助下，拓展更多雙邊交流合作機會。

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