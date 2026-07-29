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愛子離世化思念 嘉義母親捐2組救命設備守護更多生命

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉市OHCA急救再升級，善心母親捐設備延續孩子的愛。圖／嘉義市政府提供
嘉市OHCA急救再升級，善心母親捐設備延續孩子的愛。圖／嘉義市政府提供

嘉義市消防局今天獲贈2組自動給氧甦醒器，將投入第一線救護勤務，提升到院前緊急救護量能。捐贈人徐瑀婕因重度腦性麻痺兒子長期有醫療救護需求，深知急救設備的重要性，在愛子離世後，將思念化為守護社會的力量。嘉義市長黃敏惠表示，這份母愛將隨著每一次救護任務延續，守護更多市民生命

徐瑀婕表示，兒子鈞涵因重度腦性麻痺，長年需要醫療照護，她陪伴孩子多次搭乘救護車、使用供氧設備，深刻體會穩定呼吸支持對危急患者的重要性。她與消防局交流後，得知第一線最需要的是「自動給氧甦醒器」，因此決定捐贈2組設備，希望協助救護人員提升急救效率，讓更多患者能在黃金救援時間獲得即時救治。

消防局表示，自動給氧甦醒器以氧氣鋼瓶驅動，不需仰賴電力即可穩定提供高濃度氧氣，可減輕救護人員在救護車行進間持續人工給氧的負擔，讓救護人員能騰出雙手執行更多高級救命處置，進一步提升到院前心肺功能停止（OHCA）及呼吸衰竭患者的急救品質。

黃敏惠表示，母愛是世界上最偉大的力量，徐瑀婕將對孩子的思念化為守護社會的力量，令人感動。市府將持續精進消防救護量能，完善救護設備及專業訓練，讓救護人員在關鍵時刻提供更即時、更完善的救護服務。

消防局表示，在持續精進救護技術及落實品質管理下，嘉義市2025年到院前心肺功能停止（OHCA）患者急救成功率達34.8%，創歷年新高，康復出院率達8%；今年也榮獲內政部消防署年度消防績優救護人員評選「團體組－金質獎」及「特殊績優團體獎」，未來將持續攜手民間強化救護設備與服務，共同守護市民生命安全。

徐瑀婕（左）因重度腦性麻痺兒子長期有醫療救護需求，深知急救設備的重要性，在愛子離世後，將思念化為守護社會的力量。市長黃敏惠（右）表示，這份母愛將隨著每一次救護任務延續，守護更多市民生命。圖／嘉義市政府提供
徐瑀婕（左）因重度腦性麻痺兒子長期有醫療救護需求，深知急救設備的重要性，在愛子離世後，將思念化為守護社會的力量。市長黃敏惠（右）表示，這份母愛將隨著每一次救護任務延續，守護更多市民生命。圖／嘉義市政府提供

嘉義 母親 生命

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