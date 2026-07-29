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雲林智慧農業大學開課 240小時課程導入AI培育人才

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦第7屆智慧農業大學始業式，宣布新年度課程招生，因應智慧農業發展與產業轉型需求，今年規畫超過240小時課程，導入AI應用、智慧農業、品牌行銷及風險管理等內容，盼培育更多智慧農業人才，提升雲林農業競爭力。

副縣長陳璧君表示，雲林縣智慧農業大學自2020年開辦以來，已累計培訓超過2500人次，今年全國第8屆百大青農，雲林共有17名青年農民入選，再度拿下全國第一，展現長期深耕農業人才培育的成果，未來仍持續協助農友提升經營能力，推動雲林農業朝智慧化、品牌化及永續化發展。

農業處長魏勝德表示，今年課程規畫3大學習階段，總培訓時數超過240小時，涵蓋農業概論、栽培管理、智慧農業、永續農業、品牌經營及農業管理等內容，並聚焦AI應用、品牌行銷、食農教育、農業風險管理及智慧農業實務等進階課程。

課程將安排縣內外標竿農場參訪、專題工作坊及成果分享共6場次，透過實地觀摩與交流，協助學員將課堂所學應用於農場經營與產業發展。

目前第1階段課程已陸續開課，第2階段將於8月10日起受理報名，至9月2日截止，名額有限，歡迎有意投入智慧農業的農友踴躍報名。

雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天在西螺鎮農會舉辦「第7屆智慧農業大學」始業式，宣布新年度課程正式招生。記者陳雅玲／攝影

雲林 大學 西螺

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