快訊

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

坦承花錢閃兵！修杰楷今出庭認罪 請求法官輕判6個月以下

聽新聞
0:00 / 0:00

何欣純爭取梧棲漁港魚貨直銷中心經費 打造海線觀光亮點

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。圖／何欣純辦公室提供

民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。何欣純表示，梧棲漁港是中部重要的觀光休閒漁港，更是全台225座漁港中獲選「十大魅力漁港」之一，未來透過空間活化導入更多機能，讓漁港從單純魚貨販售，轉型為兼具觀光文化、教育與休閒體驗的海洋生活場域。

何欣純表示，梧棲漁港地理位置優越，周邊串聯台中港、梧棲觀光漁市、台中海洋館、高美濕地及Outlet百貨商場，是中台灣重要的濱海觀光，具備發展海洋觀光與特色產業的潛力，未來將協助漁港完善軟硬體設施，打造更優質的休憩空間，吸引更多國內外遊客來台中體驗人文風情，也能帶動海線整體觀光經濟發展。

台中區漁會簡報指出，此次活化工程將針對魚貨直銷中心2、3樓共約240坪空間進行改善，其中2樓將規劃為漁民交流空間及文創展售空間，結合食魚教育的生態教育教室，及漁業文物館作為文化推廣及地方創生等多元功能；3樓規劃引進特色咖啡館，並設置大型會議及展演空間，提升漁港整體服務量能與觀光吸引力；規劃工程經費逾6000萬元，中央補助七成約4401萬餘元，地方需求何欣純請漁會一併提出，漁業署將全力提供協助；本案預計今年第三季至第四季間完成工程發包並開工，目標明年第三季完工。

立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。圖／何欣純辦公室提供
立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。圖／何欣純辦公室提供

何欣純 梧棲 觀光

延伸閱讀

苗栗海洋觀光季首場活動 放流1萬尾午仔魚苗

台中捷運藍線嘉年華 8/9海線健走串聯重要站點

影／基隆「八斗子漁村文化館」開幕 深厚漁村文化重現鏢旗魚傳統

NBA巨星降臨桃園獻技 周末珍珠海岸國際音樂節一睹跨界魅力

相關新聞

雲林縣林內鄉普發3600元須與鄉長合照、驚見競選文宣 檢方說話了

雲林縣林內鄉公所普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，自7月27日起分階段發放。有鄉民反映，領取現金時須與鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，由於年底九合一選舉將至，「感覺怪怪的」、「好像不適合」。劉姿言表示，發放現場全程錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

嘉義布袋百年火燈夜巡8月10日登場 鬼月提火燈遶境驅邪祈福

嘉義縣百年無形文化資產──布袋過溝建德宮「火燈夜巡」8月10日至12日連續三天登場，縣長翁章梁今天到布袋過溝建德宮參拜，手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕，邀請全台民眾走進布袋，親身體驗這項兼具宗教信仰、民俗文化與地方特色的傳統盛事。

何欣純爭取梧棲漁港魚貨直銷中心經費 打造海線觀光亮點

民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。何欣純表示，梧棲漁港是中部重要的觀光休閒漁港，更是全台225座漁港中獲選「十大魅力漁港」之一，未來透過空間活化導入更多機能，讓漁港從單純魚貨販售，轉型為兼具觀光文化、教育與休閒體驗的海洋生活場域。

雲林縣警局逾30年老廳舍遇雨淹水 縣府斥資6634萬元翻新

雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮，預計2027年中旬前完工；縣府表示，近3年已投入逾1.7億元改善全縣40餘處警政廳舍，受惠警力超過1300人，占全縣警力7成以上。

台南跨黨派議員組「族語復振連線」 黃偉哲允打造台南為台語首都

台南市議會今天舉行跨黨派記者會，宣布成立「族語復振連線」，並提出「台南市成做台語首都」市政計畫，主張依據國家語言發展法第12條，由市府與議會合作推動台語成為台南市通行語，打造台南成為全台首座台語通行語示範城市。

選民服務不滿意？醉漢持棒砸服務處 台南議員邱昭勝不追究：盼就此落幕

無黨籍台南市議員邱昭勝位於安南區長和路的服務處，昨天晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃。警方獲報後成立專案小組追查，2小時內將4名涉案人查緝到案，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪，移送台南地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。