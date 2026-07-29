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雲林縣警局逾30年老廳舍遇雨淹水 縣府斥資6634萬元翻新

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影

雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮，預計2027年中旬前完工；縣府表示，近3年已投入逾1.7億元改善全縣40餘處警政廳舍，受惠警力超過1300人，占全縣警力7成以上。

雲林縣警察局今天舉行園區整建工程動土祈福典禮，由縣長張麗善、副縣長陳璧君、縣議會議長黃凱、警友會及民防等代表共同見證。

縣警局於1994年搬遷至現址，至今已超過30年，部分建物及設施逐漸老化，不僅遇強降雨容易積淹水，部分辦公空間也已不敷使用，影響第一線員警執勤效率及辦公環境。

警察局長黃富村表示，園區整建工程今起陸續施工，包括停車場整修、屋頂防水及排水改善、交通大樓廁所整修、警衛崗亭整建等，全面改善老舊設施，打造更安全、完善的辦公環境，工程預計明年中前完成。

張麗善表示，在議會支持下，縣府自2024年至2026年間持續編列預算，累計投入逾1.7億元，改善警察局、各分局、分駐（派出）所及體技館等40餘處廳舍，是近年雲林規模最大的警政辦公環境改善計畫，展現縣府支持基層警察、提升治安量能的決心。

她感謝警察同仁長期投入掃黑、肅槍、緝毒、打詐等工作，守護民眾生命財產安全。此次整建涵蓋警察局園區、龍岩及建國體技館等單位，預計超過1300名員警受惠；此外，虎尾高鐵科技警政大樓也預定今年底前動土，持續強化警政基礎建設。

黃富村指出，此次整建不只是更新硬體設施，也將同步推動智慧警政，目前園區電子圍籬已完成建置，後續將持續導入智慧科技設備，提升治安巡防、案件偵辦及勤務管理效率。

雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警察局廳舍啟用逾30年，近年因建物老舊、設備不足，遇豪雨還會出現淹水情形，影響員警執勤安全與辦公品質。縣政府斥資6634萬元推動警察局園區整建工程，今天舉行動土典禮。記者陳雅玲／攝影

淹水 雲林 張麗善

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