台南跨黨派議員組「族語復振連線」 黃偉哲允打造台南為台語首都

台南市議會今天舉行跨黨派記者會，宣布成立「族語復振連線」，並提出「台南市成做台語首都」市政計畫，主張依據國家語言發展法第12條，由市府與議會合作推動台語成為台南市通行語，打造台南成為全台首座台語通行語示範城市。

台南市長黃偉哲允諾一定會全力配合和努力，讓台南成為台語的首都，同時也宣布在東區長榮中學對面的林森路圖書館，命名為林茂生圖書館，紀念為台灣犧牲的林茂生教授。

計畫由成功大學台文系主任陳麗君與民間團體「台灣官方語言制定會議」擬定，今天號召逾30位跨黨派市議員響應，台南市議長邱莉莉均出席，前台灣文學館館長鄭邦鎮、成大台文系教授蔣為文、台文筆會理事長陳正雄、台灣唸歌協會理事長周定邦、台語文化班學會理事長黃良成、成大外文系教授蔡美慧、湯德章紀念協會總幹事黃庭鈞及多位校長出席，盼凝聚各界力量推動本土語言政策。

「台灣官方語言制定會議」發起人賴一心表示，英國廣播公司（BBC）今年初曾報導台語已被聯合國列為瀕危語言，團隊近兩個多月積極奔走南部，希望透過跨黨派合作，重建台語使用環境。他感謝眾多議員及文化界人士支持，讓他對台語復振充滿信心。

擔任「族語復振連線」召集人的安平區議員林依婷表示，自己的孩子也正在學習母語，希望台語不要因世代流失而逐漸消失。未來無論是在議會質詢或市政推動上，都將持續倡議母語友善政策，朝打造台南成為「台語首都」努力。

陳麗君指出，根據行政院人口普查資料，台南市使用台語者（含主要及次要使用語言）占比達86%，台語實際上已是台南最普遍使用的語言，但受到過去語言政策影響，世代傳承出現斷層，因此需要政府透過制度化措施支持，不僅保存母語，也提升台語的文化與國際影響力。

她表示，未來將建議市府成立「台語通行語推動辦公室」，統籌跨局處資源，分階段推動四大政策，包括建立公部門台語服務制度、推動幼兒園及國小沉浸式台語教育、提升公共空間與社區生活的台語能見度，以及發展台語文化經濟與數位應用生態系。

倡議團隊表示，希望透過台語制度化使用，重建地方文化自信，並結合影視、出版、數位內容及文化產業，串聯東亞、歐洲及北美等海外台灣研究網絡，逐步將台南打造為台灣台語生活示範城市，朝「世界的台語中心」願景邁進。

台南市議會今天30多位跨黨派議員出席，宣布成立「族語復振連線」，提出「台南市成做台灣ê台語首都」市政計畫，由市府與議會合作推動台語成為台南市通行語，打造台南成為全台首座台語通行語示範城市。記者吳淑玲／攝影