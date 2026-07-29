選民服務不滿意？醉漢持棒砸服務處 台南議員邱昭勝不追究：盼就此落幕

無黨籍台南市議員邱昭勝位於安南區長和路的服務處，昨天晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃。警方獲報後成立專案小組追查，2小時內將4名涉案人查緝到案，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪，移送台南地檢署偵辦。

邱昭勝表示，事發當時正在跑行程，接獲通知後立即返回服務處，看見現場一片凌亂相當無奈。他指出，接獲民眾陳情後已積極向市府相關單位了解並協助協調，但涉及法令限制，民代也無法逾越法規，希望民眾能夠理解。

警方指出，昨晚接獲報案後趕赴現場，發現服務處大門玻璃遭毀損，涉案人員已離去，第三分局立即調閱監視器並鎖定涉案車輛，迅速將4名涉案人帶回釐清案情。

據了解，涉案男子疑因家人日前與鄰居發生糾紛，並涉及宮廟活動噪音及汙染等陳情案件，曾尋求邱昭勝協助，但因案件牽涉法令規範，未能獲得期待中的處理結果，案發當天酒後情緒失控，涉嫌持球棒砸毀服務處玻璃，其餘涉案人員角色仍由警方調查釐清。

邱昭勝說，自己對選民服務一向盡心盡力，希望每件陳情都能妥善解決，但若涉及法律規範，仍須依法行政、依法處理。他也表示，理解涉案民眾是一時酒後失控，因此選擇不予追究，盼事件能就此落幕，也呼籲民眾理性表達訴求，切勿以暴力方式解決問題。

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