快訊

三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

獨／梁赫群電費帳單曝光！夏天開冷氣2個月竟只繳692元 本人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

選民服務不滿意？醉漢持棒砸服務處 台南議員邱昭勝不追究：盼就此落幕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市無黨籍議員邱昭勝位於安南區長和路3段的服務處昨晚遭人持球棒猛砸服務處的玻璃，警方將涉案沈姓男子等3人帶回。圖／民眾提供
台南市無黨籍議員邱昭勝位於安南區長和路3段的服務處昨晚遭人持球棒猛砸服務處的玻璃，警方將涉案沈姓男子等3人帶回。圖／民眾提供

無黨籍台南市議員邱昭勝位於安南區長和路的服務處，昨天晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃。警方獲報後成立專案小組追查，2小時內將4名涉案人查緝到案，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪，移送台南地檢署偵辦。

邱昭勝表示，事發當時正在跑行程，接獲通知後立即返回服務處，看見現場一片凌亂相當無奈。他指出，接獲民眾陳情後已積極向市府相關單位了解並協助協調，但涉及法令限制，民代也無法逾越法規，希望民眾能夠理解。

警方指出，昨晚接獲報案後趕赴現場，發現服務處大門玻璃遭毀損，涉案人員已離去，第三分局立即調閱監視器並鎖定涉案車輛，迅速將4名涉案人帶回釐清案情。

據了解，涉案男子疑因家人日前與鄰居發生糾紛，並涉及宮廟活動噪音及汙染等陳情案件，曾尋求邱昭勝協助，但因案件牽涉法令規範，未能獲得期待中的處理結果，案發當天酒後情緒失控，涉嫌持球棒砸毀服務處玻璃，其餘涉案人員角色仍由警方調查釐清。

邱昭勝說，自己對選民服務一向盡心盡力，希望每件陳情都能妥善解決，但若涉及法律規範，仍須依法行政、依法處理。他也表示，理解涉案民眾是一時酒後失控，因此選擇不予追究，盼事件能就此落幕，也呼籲民眾理性表達訴求，切勿以暴力方式解決問題。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

議員 無黨籍

延伸閱讀

「油不得你」影片案 內政部：警方依檢舉依法查證

影／台安連鎖藥局倒閉爆欠薪 上百名員工求償無門…黃偉哲允協助防脫產

丈夫入獄、她懷別人骨肉 23歲女無力扶養釀死嬰悲劇遭起訴

吵了一夜…20歲浙女墜18樓倖存 男友涉家暴、冷血追債

相關新聞

雲林縣林內鄉普發3600元須與鄉長合照、驚見競選文宣 檢方說話了

雲林縣林內鄉公所普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，自7月27日起分階段發放。有鄉民反映，領取現金時須與鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，由於年底九合一選舉將至，「感覺怪怪的」、「好像不適合」。劉姿言表示，發放現場全程錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

嘉義布袋百年火燈夜巡8月10日登場 鬼月提火燈遶境驅邪祈福

嘉義縣百年無形文化資產──布袋過溝建德宮「火燈夜巡」8月10日至12日連續三天登場，縣長翁章梁今天到布袋過溝建德宮參拜，手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕，邀請全台民眾走進布袋，親身體驗這項兼具宗教信仰、民俗文化與地方特色的傳統盛事。

選民服務不滿意？醉漢持棒砸服務處 台南議員邱昭勝不追究：盼就此落幕

無黨籍台南市議員邱昭勝位於安南區長和路的服務處，昨天晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃。警方獲報後成立專案小組追查，2小時內將4名涉案人查緝到案，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪，移送台南地檢署偵辦。

活化高鐵台南特定區公有地 自來水專區轉型產業用地支援沙崙科學城

因應大南方科技廊帶發展趨勢、活化公有低度利用土地，台南市府啟動「變更高速鐵路台南車站特定區計畫（自來水事業專用區為產業專用區）」案，將原本長期低度利用的自來水事業專用區，規畫轉型為產業專用區，盼引進AI、資安、前瞻能源等科技產業，支援沙崙智慧綠能科學城發展。

台塑六輕外保安林設風機惹議 前議員質疑為何不設在廠區內

台塑企業為配合政府推動能源轉型及再生能源政策，規畫在雲林縣麥寮鄉六輕工業區外的保安林設置6座風力發電機組，今舉辦首次地方說明會，會中有村民、民代質疑，機組為何不設工業區內，憂心噪音影響居住及生態等。台塑表示，會蒐集意見納入規畫檢討。

台南畜牧糞尿變綠電 八翁處理中心一期發電近140萬度 二期9月完工

台南市推動畜牧糞尿資源化成果逐步顯現，位於柳營區的八翁里畜牧糞尿資源化處理中心一期資源化比率達99.8%，自去年1月至今年5月累計發電近140萬度。市府表示，二期工程預計今年9月完工，未來一、二期合計可處理柳營八翁酪農區約74%的畜牧廢水，有助改善急水溪水質，提升循環農業及再生能源利用效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。