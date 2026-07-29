雲林縣林內鄉普發3600元須與鄉長合照、驚見競選文宣 檢方說話了

雲林縣林內鄉公所普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，自7月27日起分階段發放。有鄉民反映，領取現金時須與鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，由於年底九合一選舉將至，「感覺怪怪的」、「好像不適合」。劉姿言表示，發放現場全程錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

鄉公所今天在林中國小辦理現金發放作業，場外聚集多名參選人向民眾拜票、發放文宣，場內則由劉姿言逐一發放慰助金，並與領取民眾拍照留存。記者採訪時，也一度發現有人在場內發送印有鄉長競選連任字樣的口罩宣傳品，隨後退至場外繼續發放。

有鄉民質疑，領取慰助金還得與鄉長合照，加上現場出現競選宣傳品，因接近年底選舉期間，容易引發聯想，感覺行政不中立，觀感不佳。

劉姿言解釋，過去發放重陽敬老禮金時，曾發生家屬代領後，長輩卻不知情，或長輩領取後忘記已領，因而衍生爭議，因此此次要求合照存證，作為發放紀錄，並非針對特定對象。

至於鄉民反映場內有人發放競選宣傳品，劉姿言表示，並未在發放現場進行競選宣傳，目前各候選人都會在現金發放地點外拜票，可能是同仁因腳部受傷、行動不便，將物品暫放室內，進出拿取時造成民眾誤會。她強調，整個發放過程都有錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

雲林地檢署表示，針對某鄉鎮利用發放生活慰助金機會，疑有不明人士在場發送某鄉長競選文宣，疑有違反公職人員選舉罷免法案件，將指示雲林縣調查站儘速收集相關證據，以釐清是否有違法之虞，並呼籲民眾如有任何疑似違反選舉罷免法情資，請踴躍檢舉，檢舉獎金最高2千萬元。

劉姿言今年4月以國際情勢影響民生、鄉親生活壓力增加為由，提出普發鄉民生活慰助金每人3000元，後經鄉民代表會審議加碼至3600元。鄉公所自7月27日起分3階段發放，第1階段至8月9日在指定地點發放現金；第2階段8月10日至9月9日於鄉公所發放現金；9月14日至12月31日則開放申請匯款或領取支票。

雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影