快訊

三星Galaxy Z Fold8三款摺疊機7/30預購！「小升大」容量升級 優惠懶人包在這

顏慧欣霸凌案監院彈劾楊珍妮！事證明確情節重大 移送懲戒法院

獨／梁赫群電費帳單曝光！夏天開冷氣2個月竟只繳692元 本人回應

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣林內鄉普發3600元須與鄉長合照、驚見競選文宣 檢方說話了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉公所普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，自7月27日起分階段發放。有鄉民反映，領取現金時須與鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，由於年底九合一選舉將至，「感覺怪怪的」、「好像不適合」。劉姿言表示，發放現場全程錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

鄉公所今天在林中國小辦理現金發放作業，場外聚集多名參選人向民眾拜票、發放文宣，場內則由劉姿言逐一發放慰助金，並與領取民眾拍照留存。記者採訪時，也一度發現有人在場內發送印有鄉長競選連任字樣的口罩宣傳品，隨後退至場外繼續發放。

有鄉民質疑，領取慰助金還得與鄉長合照，加上現場出現競選宣傳品，因接近年底選舉期間，容易引發聯想，感覺行政不中立，觀感不佳。

劉姿言解釋，過去發放重陽敬老禮金時，曾發生家屬代領後，長輩卻不知情，或長輩領取後忘記已領，因而衍生爭議，因此此次要求合照存證，作為發放紀錄，並非針對特定對象。

至於鄉民反映場內有人發放競選宣傳品，劉姿言表示，並未在發放現場進行競選宣傳，目前各候選人都會在現金發放地點外拜票，可能是同仁因腳部受傷、行動不便，將物品暫放室內，進出拿取時造成民眾誤會。她強調，整個發放過程都有錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

雲林地檢署表示，針對某鄉鎮利用發放生活慰助金機會，疑有不明人士在場發送某鄉長競選文宣，疑有違反公職人員選舉罷免法案件，將指示雲林縣調查站儘速收集相關證據，以釐清是否有違法之虞，並呼籲民眾如有任何疑似違反選舉罷免法情資，請踴躍檢舉，檢舉獎金最高2千萬元。

劉姿言今年4月以國際情勢影響民生、鄉親生活壓力增加為由，提出普發鄉民生活慰助金每人3000元，後經鄉民代表會審議加碼至3600元。鄉公所自7月27日起分3階段發放，第1階段至8月9日在指定地點發放現金；第2階段8月10日至9月9日於鄉公所發放現金；9月14日至12月31日則開放申請匯款或領取支票。

雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影

雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影
雲林縣林內鄉公所近日普發生活慰助金3600元，但有鄉民反映領錢還要拍照留存，且場內疑似有人發放鄉長劉姿言選舉宣傳品，有行政不中立之虞。記者陳雅玲／攝影

鄉長 2026九合一選舉 雲林縣選舉 普發現金

延伸閱讀

影／線西福利金500變2500…選前發放被質疑撒幣 鄉長：財政穩定

最高2千萬元檢舉獎金 雲林反賄選誓師：今年至今已接獲90件選舉情資

影／台安連鎖藥局倒閉爆欠薪 上百名員工求償無門…黃偉哲允協助防脫產

終結無火化場歷史 彰化生命園區抗議聲中動土

相關新聞

雲林縣林內鄉普發3600元須與鄉長合照、驚見競選文宣 檢方說話了

雲林縣林內鄉公所普發鄉民生活慰助金，每人3600元，約1.6萬名鄉民受惠，自7月27日起分階段發放。有鄉民反映，領取現金時須與鄉長劉姿言合照留存，現場還有人發送貼有鄉長競選連任標誌的宣傳品，由於年底九合一選舉將至，「感覺怪怪的」、「好像不適合」。劉姿言表示，發放現場全程錄影，希望外界不要過度解讀或擴大聯想。

嘉義布袋百年火燈夜巡8月10日登場 鬼月提火燈遶境驅邪祈福

嘉義縣百年無形文化資產──布袋過溝建德宮「火燈夜巡」8月10日至12日連續三天登場，縣長翁章梁今天到布袋過溝建德宮參拜，手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕，邀請全台民眾走進布袋，親身體驗這項兼具宗教信仰、民俗文化與地方特色的傳統盛事。

選民服務不滿意？醉漢持棒砸服務處 台南議員邱昭勝不追究：盼就此落幕

無黨籍台南市議員邱昭勝位於安南區長和路的服務處，昨天晚間遭人持球棒砸毀大門玻璃。警方獲報後成立專案小組追查，2小時內將4名涉案人查緝到案，全案依涉嫌刑法聚眾強暴脅迫罪及毀損罪，移送台南地檢署偵辦。

活化高鐵台南特定區公有地 自來水專區轉型產業用地支援沙崙科學城

因應大南方科技廊帶發展趨勢、活化公有低度利用土地，台南市府啟動「變更高速鐵路台南車站特定區計畫（自來水事業專用區為產業專用區）」案，將原本長期低度利用的自來水事業專用區，規畫轉型為產業專用區，盼引進AI、資安、前瞻能源等科技產業，支援沙崙智慧綠能科學城發展。

台塑六輕外保安林設風機惹議 前議員質疑為何不設在廠區內

台塑企業為配合政府推動能源轉型及再生能源政策，規畫在雲林縣麥寮鄉六輕工業區外的保安林設置6座風力發電機組，今舉辦首次地方說明會，會中有村民、民代質疑，機組為何不設工業區內，憂心噪音影響居住及生態等。台塑表示，會蒐集意見納入規畫檢討。

台南畜牧糞尿變綠電 八翁處理中心一期發電近140萬度 二期9月完工

台南市推動畜牧糞尿資源化成果逐步顯現，位於柳營區的八翁里畜牧糞尿資源化處理中心一期資源化比率達99.8%，自去年1月至今年5月累計發電近140萬度。市府表示，二期工程預計今年9月完工，未來一、二期合計可處理柳營八翁酪農區約74%的畜牧廢水，有助改善急水溪水質，提升循環農業及再生能源利用效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。