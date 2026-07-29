活化高鐵台南特定區公有地 自來水專區轉型產業用地支援沙崙科學城

因應大南方科技廊帶發展趨勢、活化公有低度利用土地，台南市府啟動「變更高速鐵路台南車站特定區計畫（自來水事業專用區為產業專用區）」案，將原本長期低度利用的自來水事業專用區，規畫轉型為產業專用區，盼引進AI、資安、前瞻能源等科技產業，支援沙崙智慧綠能科學城發展。

市府指出，變更範圍位於高鐵台南站特定區內，過去規畫作為自來水事業使用，但隨著周邊供水系統調度功能成熟，大片公有精華土地長期處於低度利用狀態。近年沙崙智慧綠能科學城、台南會展中心等重大建設陸續進駐，高鐵特區產業發展需求升高，市府因此推動土地功能調整。

都發局代理局長林榮川表示，此次變更希望活化公有精華土地，在不影響既有基礎設施運作下，彈性引進科學城核心產業及周邊園區供應鏈，包括AI人工智慧、資安科技、前瞻能源及相關附屬事業，強化沙崙科技廊帶產業布局。

此外，市府也同步納入交通與公共安全考量，於土地使用管制要點中規範開放空間、防災退縮及停車出入口配置，降低產業進駐後對周邊環境影響，打造兼顧產業發展與居住品質的科技產業聚落。

該計畫草案已依法辦理公開展覽，並於7月15日在歸仁區公所舉辦地方說明會，後續將持續蒐集地方意見。市府表示，透過土地活化，盼讓高鐵特區成為大南方科技廊帶的重要節點，帶動台南產業升級。