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台塑六輕外保安林設風機惹議 前議員質疑為何不設在廠區內

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影
台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影

台塑企業為配合政府推動能源轉型及再生能源政策，規畫在雲林縣麥寮鄉六輕工業區外的保安林設置6座風力發電機組，今舉辦首次地方說明會，會中有村民、民代質疑，機組為何不設工業區內，憂心噪音影響居住及生態等。台塑表示，會蒐集意見納入規畫檢討。

台塑6座風力發電機組規畫在六輕廠區外林業及自然保育署經管的許厝寮土地，總裝置容量不超過42MW，預計2030年前完成建置發電，今在風機預定地的中興村舉辦說明會，由台塑麥寮管理部副總蔡建樑、總管理處資深副總黃溢銓等人主持，麥寮鄉長許忠富及多名民代出席。

前縣議員許志豪質疑醫學已證實風機低頻噪音，易引發「風機症候群」，風機設置地點距離最近的民宅約500公尺，卻離台塑宿舍逾800公尺，認為廠方沒將心比心。

鄉代吳明宜表示，保安林地內有超過260種鳥類、連3年監測到石虎影像，近期才發生東方白鸛遭風機腰斬慘死，考量生態保護，建議風機設在六輕工業區內。

許忠富則建議台塑持續與民眾溝通，確保大眾居住環境權益。

台塑指出，配合國家能源政策及供應科技等產業綠電需求，公司預估未來綠電需求約達4.1億度，因此將依相關法令規定，申請租用土地與設置第一型發電業，並辦理環境影響評估及各項行政審查作業。

未來營運期間將定期維修機組，並將補植1.5倍原移除樹木數量，每季將對保安林內進行生態調查，更有超音波設備協助，讓鳥類、蝙蝠等動物安全避開，會有生態巡檢，必要時降低機組運轉。

蔡建樑表示，目前林保署僅同意進行先期規畫及相關調查，尚未進入環評，也未將土地出租予台塑，會將民眾意見納入檢討，後續將開說明會，讓民眾充分了解。

林保署南投分署表示，已要求規畫時應保留野生動物活動空間，降低對生態干擾外，並應持續進行生態調查、生態影響評估與研擬具體迴避、替代與減輕措施，以降低對保安林生態衝擊。

台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影
台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影

台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影
台塑企業預計在六輕廠區外設置6組風力發電組，今舉辦首場地方說明會。記者陳雅玲／攝影

台塑 六輕 議員

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