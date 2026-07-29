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嘉義布袋百年火燈夜巡8月10日登場 鬼月提火燈遶境驅邪祈福

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，為過溝居民驅邪祈福。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，為過溝居民驅邪祈福。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣百年無形文化資產──布袋過溝建德宮「火燈夜巡」8月10日至12日連續三天登場，縣長翁章梁今天到布袋過溝建德宮參拜，手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕，邀請全台民眾走進布袋，親身體驗這項兼具宗教信仰、民俗文化與地方特色的傳統盛事。

文化觀光局介紹，今年火燈夜巡系列活動有兩大創新亮點 ，「好神走讀」培養學生擔任小小導覽員，並邀請在地耆老與文史工作者李育明參與，透過新舊世代不同視角，帶領民眾漫遊百年街區、製造中藥防蚊包，走訪嘉義縣保存登錄木雕藝師呂界元工作室。

此外，今年首度推出「布袋集章帖」活動，串聯東石漁人碼頭、鰲鼓溼地生態展示館、百年中藥行呈安堂、過溝建德宮、過溝李氏宗祠、呂界元木雕工作室及布袋文創HOTEL等7處景點，集滿任意5處印章，可於8月10日至12日下午2時至7時於廟前服務台兌換限量「祈福籤筒」。

廟方介紹，「火燈夜巡」是過溝地區歷史悠久且極具地方性的傳統民俗，每年農曆6月底最後3天晚上，過溝村莊男女老幼都提著自製火燈，配合神明出巡遶境儀式，沿著過溝街道一直到整個村落，祈求居民在鬼月都能平安，2011年正式登錄為嘉義縣無形文化資產。

翁章梁說，農曆7月在早期社會有許多禁忌，為祈求平安順遂，全台各地發展出各具特色民俗文化活動，「火燈夜巡」是布袋重要傳統祭典，近年來逐漸打響知名度，吸引全台各地民眾熱情參與，不僅祈求出外平安，也藉此獲得心靈慰藉，展現地方信仰文化深厚底蘊。

嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，縣長翁章梁今天邀請大家參與體驗地方文化。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，縣長翁章梁今天邀請大家參與體驗地方文化。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，縣長翁章梁今天手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣布袋過溝建德宮百年傳統火燈夜巡8月10日起登場，縣長翁章梁今天手持火燈為年度宗教盛事揭開序幕。圖／嘉義縣政府提供

鬼月 嘉義 遶境 翁章梁

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