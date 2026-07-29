台南畜牧糞尿變綠電 八翁處理中心一期發電近140萬度 二期9月完工

台南市推動畜牧糞尿資源化成果逐步顯現，位於柳營區的八翁里畜牧糞尿資源化處理中心一期資源化比率達99.8%，自去年1月至今年5月累計發電近140萬度。市府表示，二期工程預計今年9月完工，未來一、二期合計可處理柳營八翁酪農區約74%的畜牧廢水，有助改善急水溪水質，提升循環農業及再生能源利用效益。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動畜牧糞尿資源化，將畜牧廢棄物轉化為農地肥分及再生能源，不僅降低畜牧場汙染負荷，也減少農民施肥成本，兼顧環境保護、農業發展與能源循環，落實循環經濟及淨零永續目標。

環保局指出，八翁里畜牧糞尿資源化處理中心一期已正式投入運作，累計集運畜牧廢水14萬3589立方公尺，施灌沼液、沼渣14萬3322立方公尺，資源化比率高達99.8%；期間共產生65萬2342立方公尺沼氣，累計發電139萬9560度，有效提升畜牧廢水處理效率與能源回收效益。

環保局表示，處理中心運作後，也帶動下游急水溪水質改善，鄰近測站河川汙染指數（RPI）由6.9的嚴重汙染降至5.6的中度汙染，顯示集中處理及資源化利用已發揮環境改善效果。

市府同步推動畜牧糞尿回歸農地施灌，目前全市每年核准施灌量達183萬9722.7噸，施灌面積541.23公頃，預估每年可削減河川生化需氧量（BOD）約4980公噸、懸浮固體（SS）約7611公噸及氨氮約712公噸。施灌作物除狼尾草、飼料玉米及青割玉米外，也擴及文旦、火龍果、芭樂及綠竹筍等特色農作。

環保局長許仁澤表示，八翁里處理中心二期完工後，將與一期同步運轉，擴大畜牧糞尿資源化及沼氣發電量能，透過集中處理、農地施灌及能源回收三大機制，提升汙染削減效益，朝循環農業及永續城市目標邁進。