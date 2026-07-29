影／挖土機推倒樹木嚇壞居民 嘉市長榮公園地下停車場市府令停工

嘉義市政府推動長榮公園地下停車場統包工程，上午展開公園地上物及樹木移除作業，未料施工首日就引發民怨，公園旁早餐店業者及居民投訴，廠商未做好安全防護，直接以挖土機推倒高大黑板樹，現場未封閉周邊道路，也未設警戒區，樹木倒下瞬間造成巨大震動與聲響，不僅嚇壞正在用餐的民眾，住戶直呼房子搖晃，質疑施工方式過於粗糙。

市府交通處獲報後，副處長賴義龍立即趕赴現場了解，認為包商施工方式確實過於粗糙，未依規定落實安全防護及警戒措施，當場勒令停止施工，並向店家居民致歉，要求廠商立即改善相關安全設施，並將依工程契約規定檢討處理，在未完成改善前不得復工。

附近居民表示，施工團隊上午出動挖土機，直接將3棵黑板樹推倒，周邊仍有車輛停放及民眾通行，現場沒有完善的安全管制措施。黑板樹倒塌後，再以電鋸分段切割，倒樹瞬間產生劇烈震動，讓鄰近住戶及店家都受到驚嚇。居民認為，市府雖曾召開地下停車場施工說明會，但對於實際施工方式並未充分說明，也未做好安全配套。

早餐店孫姓老闆表示，長榮公園周邊不少住戶及商家，每天都需要正常營業，大家支持市府推動公共建設，但施工過程仍應兼顧居民生活及安全，不應因為工程進行就忽略對附近商家及居民的影響，施工第一天就造成民眾困擾，令人難以接受。

交通處表示，長榮公園地下停車場統包工程總經費約5.5億元，自去年起分4年辦理，主要為紓解熱門景點檜意森活村、嘉義監獄周邊及附近住宅區停車需求。工程規劃興建地下2層停車場，可提供142席汽車停車位及62席機車停車位，地面公園則同步更新景觀設施，導入海綿公園概念，提升社區防洪能力及公共空間品質，打造兼具休閒、運動與防災功能的友善公園。不過工程才剛展開地上物及植栽移除作業，就因施工安全措施不足引發居民反彈，讓後續工程執行備受關注。

嘉義市政府推動長榮公園地下停車場統包工程，上午展開公園地上物及樹木移除作業，公園旁早餐店業者及居民投訴，廠商未做好安全防護，直接以挖土機推倒高大黑板樹，現場未封閉周邊道路，也未設警戒區，樹木倒下瞬間造成巨大震動與聲響，嚇壞正在用餐的民眾，住戶直呼房子搖晃。圖／讀者提供

嘉義市政府推動長榮公園地下停車場統包工程，上午展開公園地上物及樹木移除作業，公園旁早餐店業者及居民投訴，廠商未做好安全防護，直接以挖土機推倒高大黑板樹，現場未封閉周邊道路，也未設警戒區，樹木倒下瞬間造成巨大震動與聲響，嚇壞正在用餐的民眾，住戶直呼房子搖晃。記者魯永明／攝影

嘉義市政府推動長榮公園地下停車場統包工程，上午展開公園地上物及樹木移除作業，公園旁早餐店業者及居民投訴，廠商未做好安全防護，直接以挖土機推倒高大黑板樹，現場未封閉周邊道路，也未設警戒區，樹木倒下瞬間造成巨大震動與聲響，嚇壞正在用餐的民眾，住戶直呼房子搖晃。記者魯永明／攝影