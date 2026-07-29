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學生車禍微型電動二輪車占15% 台南首創分級認證、實施1小時交安課

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市國、高中自115學年度起正式納入微型電動二輪車安全教育，每學期實施1小時微電車交通安全課程，讓學生合法騎乘前即建立正確用路觀念及防禦駕駛知能。圖／台南市交通局提供
台南市國、高中自115學年度起正式納入微型電動二輪車安全教育，每學期實施1小時微電車交通安全課程，讓學生合法騎乘前即建立正確用路觀念及防禦駕駛知能。圖／台南市交通局提供

台南市政府昨天召開7月份道路交通安全會報，由市長黃偉哲主持。因應暑假期間學生騎乘自行車及微型電動二輪車需求增加，會中以校園交通安全為重點，教育局提出「自行車及微型電動二輪車安全教育推動現況」專案報告，將透過課程、體驗教育及全國首創的「微型電動二輪車校園安全教育分級認證制度」，從教育扎根，提升學生安全騎乘能力。

教育局指出，將率全國之先推動「微型電動二輪車校園安全教育分級認證制度」，預計115年下半年先於8所學校試辦，116年全面推廣，建立學生正確騎乘知識、風險辨識及安全操作能力，讓學生在合法上路前即具備完整交通安全觀念，降低事故風險。

交通局長王銘德表示，依據校園交通事故分析，國中小學生事故以自行車占60%、微型電動二輪車占15%，兩者合計超過7成，因此教育局提出教師增能、課程融入、體驗活動、校園考照制度及爭取中央補助等五大推動策略。自115學年度起，國高中每學期將實施1小時微型電動二輪車交通安全課程，培養學生防禦駕駛及正確用路觀念。

交通局近年也持續推動交通安全教育，今年已辦理39場自行車安全教育體驗、36場大型車視野死角及交通安全體驗、95場校園交通安全宣導，累計超過1萬3千名師生參與；線上「因雄崛起」交通安全魔王挑戰也吸引約7萬4千人次參加，持續擴大交通安全教育成效。

黃偉哲表示，今年截至6月底，台南市A1類交通事故死亡人數較去年同期減少10人、降幅10.2%，顯示交通安全措施已逐步展現成效。不過交通安全沒有鬆懈空間，尤其暑假期間學生戶外活動增加，自行車及微型電動二輪車使用頻率提高，更應從校園教育建立正確交通安全觀念，讓安全意識成為日常習慣，攜手打造更安全、友善的交通環境。

台南市國、高中自115學年度起正式納入微型電動二輪車安全教育，每學期實施1小時微電車交通安全課程，讓學生合法騎乘前即建立正確用路觀念及防禦駕駛知能。圖／台南市交通局提供
台南市國、高中自115學年度起正式納入微型電動二輪車安全教育，每學期實施1小時微電車交通安全課程，讓學生合法騎乘前即建立正確用路觀念及防禦駕駛知能。圖／台南市交通局提供

台南 暑假 黃偉哲

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