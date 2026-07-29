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台南新營嘉南大圳文化中心段完工 綠意軸線打造新市容

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營嘉南大圳文化中心段改造完工， 綠意軸線打造新市容。記者謝進盛／翻攝
台南新營嘉南大圳文化中心段改造完工， 綠意軸線打造新市容。記者謝進盛／翻攝

台南市政府都發局投入新營嘉南大圳文化中心段景觀連結工程，歷經多年來持續投入水岸步道建設，將綠意軸線串聯、人行環境升級，日前已完工開放。

嘉南大圳新營分線流經文化中心周邊，近年市府持續推動沿線水岸環境改善，逐步建構新營核心綠意軸線；都發局說，本次工程則進一步延伸人行環境，補足文化中心周邊最後一段串聯，提升整體水岸空間品質。

本次改善範圍包含中正路兩側水岸空間，其中中正路以東為既有廣場兼停車場用地，已開闢停車場及公園，惟因公園老化有植栽過密、步道容易積水等問題；中正路以西約130公尺屬於農田水利署土地的水岸空間，過去因長期遭汽、機車占用，影響整體文化中心周邊環境景觀、不利市民步行及水岸空間使用。

都市發展局指出，111年工務局完成信義街72巷東側道路用地取得後，文化中心周邊水岸空間已具備整體改善條件。本工程重新調整停車配置，增設汽、機車停車空間，並同步建構連續、安全的人行步道，串聯水岸步道、文化設施及周邊辻間創生聚落等空間連結，讓民眾步行更加便利。

除改善人行環境外，本工程亦完成植栽綠化、鋪面更新、休憩設施及無障礙環境改善，提升整體景觀品質，提供市民散步、休憩、文化活動及市集等多元使用空間，打造兼具生活機能與景觀特色的水岸環境。

台南新營嘉南大圳文化中心段改造完工， 綠意軸線打造新市容。記者謝進盛／翻攝
台南新營嘉南大圳文化中心段改造完工， 綠意軸線打造新市容。記者謝進盛／翻攝

台南 中正路 文化

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