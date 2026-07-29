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里長事務補助調高選舉保證金調降 九合一選戰添柴火嘉市參選爆發

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府日前舉辦績優里鄰長及民政人員表揚活動，感謝基層服務人員長年投入地方事務。其中，多位資深里長因任職滿6屆、且年滿65歲，符 合「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，可申請30萬元慰勞金。圖／嘉市府提供
嘉市府日前舉辦績優里鄰長及民政人員表揚活動，感謝基層服務人員長年投入地方事務。其中，多位資深里長因任職滿6屆、且年滿65歲，符 合「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，可申請30萬元慰勞金。圖／嘉市府提供

年底九合一地方公職人員選舉，中央選委會繼調降直轄市長、縣市長及議員候選人選舉保證金，也同步下修鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村（里）長候選人保證金。里長事務補助調高，選舉保證金調降，選戰添柴火，嘉義市參選爆發，其中全市人口最多的劉厝里，已有8人表態參選，堪稱本屆里長選戰的激戰區。

中央選委會將鄉鎮市長候選人保證金由12萬元調降為10萬元，鄉鎮市民代表及村（里）長候選人保證金由5萬元降為3萬元，希望降低參選門檻，鼓勵更多民眾投入公共事務。此外，配合軍公教人員待遇調整，內政部7月1日起提高村（里）長事務補助費及縣市議員公費助理補助費。村（里）長事務補助費由現行每月

5萬元調高至5萬4000元，2027年1月1日起再調升至5萬6160元。

至於縣市議員公費助理補助費，7月1日由現行每月16萬元提高至16萬9440元，2027年元旦起再調升至17萬6218元。外界認為，在保證金調降及補助提高的雙重效應下，可望提升民眾投入地方選舉的意願，也吸引更多素人投入基層服務。

嘉義市年底選情已逐漸升溫，目前東區議員應選10席，已有16人表態參選；西區應選13席，目前已有18人投入角逐，競爭激烈。至於84里的里長選舉，也有不少選區呈現多人競逐局面，其中全市人口最多的劉厝里，更已有8人表態參選，堪稱本屆里長選戰的激戰區。

另一方面，嘉市府日前舉辦績優里鄰長及民政人員表揚活動，感謝基層服務人員長年投入地方事務。其中，多位資深里長因任職滿6屆、且年滿65歲，符

合「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，可申請30萬元慰勞金。

符合資格的共有6位里長，包括東區鹿寮里里長謝金榮、西區慶安里里長黃榮茂、西區磚磘里里長王張錦淑、東區朝陽里里長吳張秀英、東區頂寮里里長蔡振盛，以及西區美源里里長羅鳳住。他們長年深耕地方、服務里民超過一萬個日子，持續為社區建設與居民福祉奉獻心力，也成為地方基層治理的重要支柱。

隨著選舉保證金下修、基層里長事務補助調高，年底選舉腳步接近，嘉市參選布局逐漸明朗，競爭加溫，預料選戰將更熱絡。

嘉市府日前舉辦績優里鄰長及民政人員表揚活動，感謝基層服務人員長年投入地方事務。其中，多位資深里長因任職滿6屆、且年滿65歲，符</p><!--10--><p> 合「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，可申請30萬元慰勞金。圖／嘉市府提供
嘉市府日前舉辦績優里鄰長及民政人員表揚活動，感謝基層服務人員長年投入地方事務。其中，多位資深里長因任職滿6屆、且年滿65歲，符

合「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」規定，可申請30萬元慰勞金。圖／嘉市府提供

選委會 九合一

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