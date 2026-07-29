房市熱加劇廣告張貼亂象⋯南市府「拆、罰、停話」抓違規

台南近年房市交易熱絡，街頭巷尾張貼小廣告明顯增加，加上年底選舉愈近恐加劇此情形，南市府指出，一月迄今拆除超過兩萬五千件違規小廣告，且有清潔人員清除還遭張貼者誤認是竊賊，增加負擔，會持續拆除並裁罰來遏止違規張貼情形。

環保局指出，去年共拆除六萬一○四四件違規廣告，幾乎都是房仲、租屋等相關廣告，自一月迄今則拆除超過兩萬五千件，裁處一五六件，其中卅七件依電信法移送停話處分，然而，因違規廣告要找到行為人難度較高，裁處的比例才相對較低。

環保局表示，違規廣告不僅影響市容觀瞻，更大幅增加第一線清潔人員的工作負擔，時常發生部分廣告才剛拆除，隔沒幾天又被重新貼上。

一名清潔隊員說，業者貼小廣告可能只需要兩分鐘，但拆除作業恐需花廿分鐘，因膠帶、殘留膠痕不易清除，要攜帶鋁梯、高壓沖洗機等設備拆除，費時又費力。據了解，還有隊員執行拆除勤務，卻遭業者誤認為竊取廣告物而報警處理，導致隊員需配合警方製作筆錄、說明執法依據等，相當無奈，但隊員事後依然返回現場完成拆除工作。

環保局指出，業者應遵守相關法令，透過電視、平面媒體、廣播及網路等合法管道宣傳，如有設置廣告需求，可依「台南市廣告物管理自治條例」向權責機關申請，未來透過「勤拆、重罰、停話」三管齊下等措施，打造整潔、美觀的城市環境。