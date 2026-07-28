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挺雲林醫療照護 蔡英文走訪任內2大建設

中央社／ 雲林縣28日電

前總統蔡英文任內核定台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建及國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，她今天實地走訪，民進黨立委劉建國向她請益未來醫療發展，並提出打造醫療照護產業園區願景。

蔡英文今天在立委、雲林縣長參選人劉建國陪同下到雲林縣，除了關心2大醫療建設進度外，也到虎尾溪畔的「虎尾潮」了解城鎮韌性計畫相關工程，並到土庫順天宮、四湖海清宮參拜祈福。

劉建國表示，過去雲林長期面臨醫療資源不足、重症患者北上就醫等問題，蔡英文任內重視醫療平權，大力支持雲林醫療建設，如今在中央支持下，雲林已逐步翻轉。

劉建國指出，總經費新台幣129億元的「台大醫院雲林分院虎尾院區二期擴建計畫」已動土開工，未來將與斗六院區整合發展，病床規模可望擴增至約1500床，朝醫學中心目標邁進；此外，總經費39億元的「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」已啟用，將成為國家高齡醫學研究、健康福祉政策及智慧照護的重要基地，提升台灣高齡醫療研究量能。

劉建國強調，2項重大建設只是開始，不是終點，他將以「醫療、照護、科技、產業」四位一體作為發展核心，打造「醫療照護產業園區」，串聯台大醫院、高齡研究中心、長照教學大樓、健康科技及生醫產業，形成完整的醫療健康產業聚落，不僅提升醫療品質，更能帶動健康科技、人才培育、長照服務及相關產業發展，創造更多就業機會，吸引青年返鄉發展。

蔡英文 雲林 劉建國

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