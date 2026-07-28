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普悠瑪停靠隆田站 無縫轉乘台灣好行菱波官田線恣意遊

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝
台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝

台鐵本月大改點台南隆田火車站百年來首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出火車站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點，讓旅客更便捷。

配合本次改點，首度停靠隆田站的普悠瑪包含北上178次（上午9時38分抵達）及南下171次（下午1時42分抵達）。西拉雅風管處今推出「深度漫遊菱波官田」主題遊程，首發團吸引許多來自南部地區民眾搶先體驗。

遊程帶領旅客搭乘普悠瑪抵達隆田後，轉乘台灣好行－菱波官田線，首站走訪隆田CHACHA文化資產教育園區，在導覽人員帶領下，彷彿穿梭時空深入認識嘉南平原的地方歷史與文化故事；午餐特別安排前往在地人氣美食「麵公坊」品嘗招牌好滋味，之後轉往台南藝術大學漢寶德紀念館；接著前往烏山頭水庫搭乘遊湖船，欣賞珊瑚潭遼闊的湖光山色與水庫風景；最後一站來到擁有11公頃廣闊大草原的官田遊客中心，感受官田地區兼具自然景致與人文底蘊旅遊樣貌。

從高雄來的旅客陳小姐表示，以前想來官田玩，光是轉乘換車就要花不少時間，現在搭普悠瑪咻一下就到隆田，出站又能無縫轉乘台灣好行，真的超方便。

西拉雅風管處長許主龍表示，普悠瑪停靠隆田，不僅提升外地旅客前往官田地區的便利性，也為地方觀光注入新活水，提升觀光吸引力。透過台鐵與台灣好行的轉乘串聯，旅客抵達隆田後，可輕鬆前往烏山頭水庫、官田遊客中心、尖山埤渡假村等沿線景點，讓隆田成為探索西拉雅國家風景區的重要起點。

台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝</p><!--6--><p> </p><p> 記者謝進盛／翻攝
台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝

記者謝進盛／翻攝

台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝
台鐵台南隆田火車站首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題，西拉雅國家風景區管理處表示，出站即可無縫轉乘台灣好行－菱波官田線，一站式暢玩沿線眾多熱門景點。記者謝進盛／翻攝

有11公頃廣闊大草原的官田遊客中心，讓遊客感受官田地區兼具自然景致與人文底蘊的旅遊樣貌。記者謝進盛／翻攝
有11公頃廣闊大草原的官田遊客中心，讓遊客感受官田地區兼具自然景致與人文底蘊的旅遊樣貌。記者謝進盛／翻攝

台鐵本月大改點台南隆田火車站百年來首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題。</p><!--11--><p> 記者謝進盛／翻攝
台鐵本月大改點台南隆田火車站百年來首度停靠自強號普悠瑪列車引發話題。

記者謝進盛／翻攝

普悠瑪 西拉雅 自強號

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